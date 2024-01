Charlotte Caniggia atacó con todo a Coti Romero por romper una pareja de famosos: "Es una mamaracha y una..."

En los últimos días lejos está de reinar la paz entre Charlotte Caniggia y Coti Romero. Es que la mediática hija de Mariana Nannis y Claudio Paul se mostró feliz de volver al Bailando pero no así con la participación de la exGH, quien reveló una fuerte información que habría dicho la heredera acerca de Zaira Nara, lo que provocó la salida del programa de la menor de las hermanas Nara.

"Coti Romero se hace la viva. No fueron esas palabras las que yo dije. Pero bueno, como quiere fama saca de contexto todo. La charla no fue así. Dije otra cosa, pero no está bueno que ella lo haya expuesto. Coti es una mala persona, la culpa es de ella”, lanzó en su momento Charlotte Cannigia.

¡No se bancan! Nuevo cruce entre Charlotte Caniggia y Coti Romero

Ese fue el primer cruce que tuvieron las mediáticas, sin embargo, la ex hermanita se quejó por los privilegios que tiene Charlotte Caniggia en el Bailando: "El problema no es con ella, el enojo fue con las decisiones que se tomaron y cómo a ella no le afectó en nada. Si bien le dijeron que tenía que volver a bailar, me parecía re injusto eso y lo voy a seguir sosteniendo. Cuando vuelva a la pista le voy a decir lo mismo, lo mío no es con ella, sino con la decisión que se tomó", comenzó.

Y agregó: "Siendo sincera comparar algo que tiene que ver con la salud y unas vacaciones... Dejar afuera a una persona que estaba comprometida con la salud y darle vacaciones a otra me sigue pareciendo injusto. Son decisiones de él (Tinelli), no me puedo meter en eso".

Pero las polémicas siguen rondando en el contexto de Coti Romero ya que, en los últimos días, quedó en el centro de la escena luego de ser señalada como posible tercera en discordia, en la separación de Cris Vanadía y Brenda Di Aloy, la hija de Yuyito González.

Todo comenzó en una nota que que le hicieron a la exGH, en la cual Pepe Ochoa, quien la estaba entrevistando, le dijo: “Yo ayer subí una historia a las redes en la que escribí ‘como la más picante’, por ella pero Charlotte Caniggia le contestó: ‘La más picante soy yo, no ella que es una mamarracha’”.

Charlotte Caniggia furiosa con Coti Romero: "Es una mamarracha"

Pero, como era previsible, la correntina no dio ni un paso atrás y respondió: “Que se presente primero al ‘Bailando’ y después vemos”, haciendo referencia a las vacaciones que le dieron a la melliza de Alex Caniggia en el certamen. Obviamente, esta situación generó el enojo de muchos participantes.

Hasta el momento, Charlotte Caniggia no le respondió a su archienemiga. Una discusión, que viene desde octubre del año pasado, que no da tregua y sigue en pie de guerra, sin dar un respiro.