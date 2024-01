Ángel de Brito fulminó a Iliana Calabró por mandar al frente a su hermana Marina con su nuevo noviazgo

Luego de una fuerte pelea entre Marina e Iliana Calabró, las hermanas se reconciliaron pero al parecer puede que haya una nueva discusión. La periodista fue noticia hace unos meses al separarse después de 10 años en pareja con Martín Albrecht, sin embargo, el amor volvió a tocarle la puerta.

Según confirmó Iliana Calabró, su hermana estaría nuevamente enamorada: "Por ahí leí que anda noviando, por ahí leí... Lo leí en los medios que andaba noviando con Rolando Barbano", lanzó la actriz en un móvil con Intrusos (América TV) desde Mar del Plata.

Ante semejante confesión, en el piso quedaron todos quedaron helados y le consultaron el por qué se atrevía a confirmar esa información, momento en el cual explicó: "Ella me dijo que no iba a venir porque tenía otro plan para Año Nuevo. Entonces le pregunté: '¿sola o acompañada, no quiero saber, no me cuentes nada?' y me dijo 'acompañada'... Después googleé, y me apareció eso".

A lo que Marcela Tauro le cuestionó que por qué no le había preguntado directamente por Barbano a su hermana, pero Iliana Calabró manifestó: "No le pregunté porque después iban a decir que era yo la que andaba boconeando... Yo quiero verla feliz, si ella está feliz, yo estoy feliz. A mí me dio la impresión de que le cambió la cara en los últimos meses".

Al que también le sorprendió semejante 'metida de pata' fue a Ángel de Brito que sacó el tema en pleno vivo de LAM, y demostró su disgusto por las declaraciones de la actriz: "La verdad, hablando en serio, me parece pésimo lo de Iliana Calabró. Una maldad con su hermana, espantosa".

"Sabe que Marina lo sufrió esto en su momento. Todo esto empezó por Rial que un día se enojó con Marina por no sé qué comentario. Se enojó y habló en enigmático de un romance de los periodistas de la radio cuando los dos estaban en pareja", expresó furisoso Ángel de Brito.

Y agregó: "Rolando después se separó y Marina mucho tiempo después. Fue Rial el que empezó con esto", mientras que se refirió a los dichos de Iliana Calabró cuando aclaró que "se enteró del romance de su hermana por los medios".Además, señaló: "Ahora, yo no sé dónde googleo esto o con qué portales se nutre. Aunque hubiera sido publicado, la conoce a su hermana y se lo puede preguntar y no tirarlo en Intrusos, en LAM o en cualquier programa".

"¿Qué piensan las personas que están mirando el programa? Es verdad, si lo dice la hermana...", sentenció Ángel de Brito sobre Iliana Calabró.