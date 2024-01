Pampita sorprendió al elegir entre Rusherking y Fabián Cubero para pasar una noche de sexo

En su visita al streaming Rumys, que conduce Zaira Nara, Pampita se enfrentó a una compleja a inesperada pregunta: ¿con quién tendría sexo, con Rusherking o con Fabián Cubero? ¿Juventud o experiencia?



La jurado del Bailando 2023 estuvo en el ciclo de Zaira Nara en Punta del Este, donde Juariú la puso en aprietos con una disyuntiva completamente inesperada y fuera de contexto. Ella, muy a su estilo, le hizo frente al desafío.

Pampita eligió entre Rusherking y Fabián Cubero para pasar una noche de sexo.



“Tenés que tener sexo para salvar al mundo. ¿Con Rusherking o con Fabián Cubero?”, le preguntó Juariú a Pampita, quien, lejos de achicarse, se prendió en el juego y sorprendió con su respuesta.



“A ver, qué jodido. ¿Vos qué querés, que la pase bien o que sea rápido así me lo saco de encima al tema?”, planteó Pampita. “Y, si es el último sexo de tu vida…”, acotó la especialista en redes sociales.



Allí, antes de dar su respuesta final, Pampita puso una consideración personal sobre la mesa que despertó las risas. “Me da que los más jovencitos acaban más rápido…”, comentó la modelo y conductora.

Pampita eligió a Fabián Cubero por sobre Rusherking para tener una noche de sexo.



“Me voy por la experiencia. Desconozco el tema, porque a ellos no los conozco, pero ya que voy a salvar al mundo, pasémosla bien”, agregó Pampita, dando a entender que elegiría a Fabián Cubero por sobre Rusherking.



No obstante, la esposa de Roberto García Moritán aclaró que el planteo entre el ex futbolista y el cantante se da sólo en este juego hipotético. “Imaginate si viene uno jovencito y la ve a Pampita, no le puede decir ni hola”, remató Zaira Nara, para sumarle más risas al momento.