La prueba del sorpresivo romance entre Marina Calabró y Rolando Barbano

Desde hace ya algunas semanas que se instaló el rumor de que Marina Calabró y su compañero de Radio Mitre, Rolando Barbano, habrían comenzado un romance. No había mucho más que rumores hasta ahora, aunque recientemente las declaraciones de su hermana y una foto confirmaría estas sospechas.

Iliana Calabró dio recientemente un móvil para Intrusos y confirmó, para sorpresa de todos, que su hermana Marina Calabró estaría envuelta en un romance con su colega, y que de hecho ambos se habrían ido de vacaciones juntos.

Rolando Barbaro es compañero de la periodista en Lanata sin filtro, el programa conducido por Jorge Lanata. Ella, como es sabido, se dedica a la parte de espectáculos mientras que él se encarga de todo lo relacionado a policiales. Fue ahí donde nació el amor, trabajando juntos.

"Si vos la ves contenta como estaba antes y como está ahora", lanzó la actriz con cierta picardía y en la nota que le dio al programa de América este viernes al mediodía. Marcela Tauro, ni lerda ni perezosa, cazó al vuelo la indirecta y no quiso pasar por alto ese detalle.

"Hacé un punto ahí, Iliana. Esperá: ¿Por qué decís que la ves contenta?", preguntó la periodista, quien actualmente se encuentra al frente de Intrusos ante la ausencia de Flor de la V (de vacaciones). Entonces la artista no dudó ni un segundo y disparó: "Y no, porque por ahí leí que anda noviando", dijo con una sonrisa.

Luego, como si se hubiese dado cuenta que expuso a su hermana, Iliana trató de excusarse: "Lo leí por ahí, en los medios. Me parece que anda noviando con Barbano". Pero claro que Tauro no aflojó y rápidamente retrucó: "¿Te lo blanqueó?".

Marina Calabró y Rolando Barbano comparten ciclo en Lanata sin filtro.

"Mirá, te soy sincera. Cuando le pregunté si iba a venir a verme a Mardel me dijo que no porque tenía otro plan para el año nuevo. Entonces le pregunté '¿Sola o acompañada? No quiero que me cuentes con quién, no quiero nombres, pero quiero saber eso'", reveló la actriz sobre Marina Calabró.