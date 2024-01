El doloroso relato de Raquel Mancini al contar que sufrió violencia de género

Si bien en LAM se acostumbra a tocar temas frívolos vinculados al mundo del espectáculo, también hay momentos en los que se abordan cuestiones muy delicadas, como la violencia de género. En ese marco, Raquel Mancini sorprendió con un impactante relato.



La angelita, que está en reemplazo de Nazarena Vélez, confesó que pasó por una tema muy dolorosa, triste y violenta cuando convivía con Alejandro Mascardi, el hermano del reconocido representante de futbolistas.



“Estaba en Quilmes, en donde vivía con Mascardi, el monstruo. Le digo el monstruo porque directamente lo es”, comenzó contando Raquel Mancini ante la completa atención de sus compañeras de panel y del conductor, Ángel de Brito.



“Cuando llego, le agarró celos por algo y me pegó una piña en la boca. El colágeno que me habían puesto esa misma tarde se clavó dentro de los Brackets y se fue para todos lados”, agregó la ex modelo.



“Nunca te lo había escuchado contar”, acotó, muy sorprendido, Ángel de Brito, ya que, si bien no es un tema absolutamente novedoso, Raquel Mancini nunca había contado detalles del infierno que le había tocado vivir.

Raquel Mancini.



“Sí, fue durísimo. La pasé muy mal. Tuve violencia de género muy grave con él”, aseguró la ex modelo, quien hace unos años había sufrido el desalojo del departamento donde vivía por una orden judicial en medio de su conflicto con Alejandro Mascardi.



De acuerdo a la información de aquel entonces, el motivo del desalojo del inmueble, propuesta de Mascardi, se debió a una deuda en concepto de expensas. Al día de hoy se recuerdan las lágrimas de fuerte angustia de Raquel Mancini.