Así nació la historia de amor entre Valeria Lynch y Mariano Martínez

En una reciente entrevista para el programa “Socios del Espectáculo” de El Trece, la cantante Valeria Lynch reveló como comenzó la historia de amor entre ella y el líder de la emblemática banda de rock “Attaque 77”, Mariano Martínez, con quien ya lo unía, desde hacía años, una fuerte amistad, que luego terminó siendo, cuando recién iniciaron su relación, uno de los romances más cuestionados del mundo del espectáculo argentino.

"Lo admiro mucho porque es un gran músico, hacemos un súper show juntos. Nosotros nos conocimos en el 2017, yo estaba buscando tonalidades para los temas con mi productor. El técnico que lo conocía lo llamó y el vino. El miraba, no hablaba, y yo decía 'este pibe no habla, es calladito' y en un momento preguntó si podía decir algo y le dijimos que sí. Me dijo 'Yo creo que lo que hay que hacer es tal cosa' y en ese momento le dijeron que él iba a ser el productor. Así empezó todo", recordó Valeria Lynch.

Valeria Lynch y Mariano Martínez se conocieron cuando el líder del grupo Attaque 77 fue su productor musical. Foto: Instagram/ Valeria Lynch

"Primero empezó por una admiración mutua, después se fue dando. En el 2018 él fue productor de otro disco mío y empezó a ser invitado a mis shows, se fue dando por estar tanto tiempo juntos. Es el gran hombre de mi vida, además somos una pareja donde nadie daba dos mangos, venía raro, pero te puedo asegurar que hay mucho amor", finalizó la reconocida cantante argentina.

Valeria Lynch contó la experiencia paranormal que vivió Mariano Martínez en su casa

En otro show televisivo, Valeria Lynch reveló una experiencia paranormal que vivió junto a su novio Mariano Martínez en su casa, que estuvo relacionada con la fallecida madre de la cantante. Durante una entrevista brindada en el programa “Noche al dente” de América TV, la cantante recordó la sorprendente anécdota.

Valeria Lynch y Mariano Martínez se conocieron en 2017. Foto: Instagram/ Valeria Lynch

Valeria Lynch dejó con la boca abierta a todos cuando contó lo que había ocurrido luego de que su pareja, Mariano Martínez, le contara un sueño que tuvo. "Un día me dijo 'soñé con tu mamá, que estaba muy contenta y tuve como una conversación larguísima'. Él me decía 'le conozco la voz, se cómo habla tu mamá'. Y un día, estábamos en casa y el salió y fue a la cocina y cuando iba a entrar a la cocina la puerta se abrió sola, yo creo en las energías", empezó relatando la artista.

"Él sabía que era mi mamá y le dijo 'gracias', entró, buscó lo que tenía que buscar, se fue y cerró la puerta. Por momentos olemos a jazmines, y en mi casa no hay en ningún lado, el olor es muy fuerte, se siente mucho el perfume y esa era la flor favorita de mi mamá, es hermoso, re loco", finalizó Valeria Lynch.