Así fue el día en que Diego Maradona conoció a “Chespirito”

“El Chavo del 8” es sin lugar a dudas una de las series más populares de la historia de la televisión latinoamericana, que fue creada por Roberto Gómez Bolaños, quien murió en 2014 empañando de tristeza a todos sus fanáticos. En el año 2005, el astro del fútbol mundial, Diego Maradona, fallecido también en 2020, conducía un programa en las pantallas del canal argentino El Trece, donde entrevistó y conoció a “Chespirito”, cumpliendo así uno de sus sueños.

Y es que era conocida la devoción que tenía el exfutbolista por la comedia infantil “El Chavo del 8”, así como también su desprecio hacia la serie animada estadounidense “Los Simpson”. “¡Odio a Los Simpson, los odio, los odio! ¡No los puedo ver! ¡No los puedo ver!”, declaró Diego Maradona en 2016.

Diego Maradona era fanático de la serie "El Chavo del 8". Foto: Internet

En los años que jugó al fútbol, el exdeportista fue uno de los personajes más famosos del mundo, consiguiendo a través de este deporte incontables hazañas. A pesar esto, recién pudo conocer a “Chespirito” cuando ya estaba retirado de su actividad y era conductor del programa televisivo “La Noche del 10”, donde quedó en claro la admiración que tenía el excampeón del mundo hacia el actor cómico.

Maradona le expresa su admiración a “Chespirito”: “usted es mi ídolo”

Antes de la entrevista, Diego Maradona junto a su familia, se encontraron con “Chespirito” y su pareja Florinda Meza en los camerinos del programa, donde le hicieron saber al también director lo mucho que “El 10” lo admiraba. “Nosotros le queremos apagar el televisor en realidad, porque cuando lo mira a usted, no habla con nadie, no hace nada, solo mira al Chavo, entonces decimos: ‘¡Basta del Chavo! Y él llora de la risa’”, dijo en ese primer encuentro Claudia Villafañe, exesposa del mediocampista, aclarando también que su esposo había cumplido el sueño de conocer al icónico actor mexicano.

Mira el video

Asimismo, Roberto Gómez Bolaños, también halagó al exfutbolista con un chiste característico del mexicano. “Los mejores somos bajos, ¿verdad?”, bromeó “Chespirito”, mientras las hijas de Maradona saludaban a la esposa del cómico, Florinda Meza. “Gracias por venir, maestro. Usted es mi ídolo”, remató “El 10” visiblemente emocionado.

La entrevista de Diego Maradona a “Chespirito”

Una vez con el programa al aire, el excapitán de la selección argentina de fútbol continuó demostrando su adoración hacia el mexicano. “Usted es mi ídolo de verdad, maestro”, dijo, a lo que “Chespirito” respondió con otra alabanza hacia el entonces conductor. “Y el mío es Maradona, nunca gocé tanto los partidos de fútbol, que me encantan, como cuando veía a Maradona pegado al pasto y al balón”, expresó Roberto Gómez Bolaños.

Durante la entrevista realizaron un intercambio de obsequios. Diego le regaló una camiseta firmada y “Chespirito” le entregó un libro escrito por el también con una dedicatoria.

Diego Maradona entrevistó a Roberto Gómez Bolaños en su programa "La Noche del 10". Foto: Internet

Asimismo, Diego Maradona, quien había tenido varios episodios producto de sus adicciones, le hizo una confesión a su invitado estrella. “A mí usted me llena el alma, yo viendo el Chavo me siento más libre, quiero más a mis hijas, me río y, por sobre todas las cosas, quiero seguir luchando para estar cada día mejor”, dijo en ese momento el exjugador.

Al finalizar la entrevista, que duró aproximadamente unos 15 minutos, el público ubicado en las gradas del set despidió a “Chespirito” con una ovación. “Olée, olé olé olé, Chavoo, Chavoo”, fueron los gritos de los presentes.