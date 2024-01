Viviana Canosa reveló que un conocido empresario intentó seducirla

Viviana Canosa se encuentra disfrutando de unos días en Uruguay. Durante su estadía en el país vecino, la periodista protagonizó una entrevista en el programa Algo contigo (Canal 4) donde se refirió a su presente sentimental, negó un romance con Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, y reveló que un conocido empresario uruguayo intentó seducirla.

"Me inventaron el romance y yo no lo conozco en persona. Es más, hay un evento a mediados de enero al que creo que no voy a ir porque va el presidente, yo no me voy a comer semejante garrón. Para qué voy a estar expuesta. Capaz que es mejor no ir y evitarte el comentario, la foto. Para qué dar de comer si ese encuentro se puede dar con amigos y en un perfil más bajo", manifestó Canosa sobre los rumores de romance con el presidente uruguayo.

"Como presidente me parece superinteresante cómo habla, cómo se mueve, cómo se maneja. Ahora, como hombre ya es otra historia", agregó.

Luego, la periodista contó que recibe muchos mensajes desde que está soltera. En este sentido, reveló que un conocido empresario uruguayo la invitó a salir: "Hay un uruguayo, pero no puedo decir quién es. Solo me escribió y nada, le puse onda".

"Yo soy jodida para enamorar, yo no me enamoro tan fácil. Pero me gustaría, no sé si enamorarme pero relajarme un poco más y animarme a vivir una historia", expresó Viviana.