Por qué Melina Lezcano se peleó a muerte con Cande Molfese, su mejor amiga

En un momento, hace no tanto tiempo, fueron grandes amigas, pero un día algo pasó y se terminaron distanciando, dejando abiertas varias especulaciones y dudas. Ellas son Melina Lezcano y Candelaria Molfese.



La cantante y la actriz habían construido un vínculo muy fuerte y cercano, pero inesperadamente y de manera sorpresiva se terminó. Los fans de ambas, al día de hoy, no salen de su asombro.



En ese contexto, en una interacción con sus seguidores de Instagram, Melina Lezcano mostró que alguien le había preguntado si se había peleado con Cande Molfese. Ella respondió con un video en sus historias.



“No pasa nada. Sinceramente yo tampoco sé mucho qué pasó. Yo simplemente hice la pregunta de si estaba todo bien y del otro lado recibí que no estaban para tener un vínculo tan intenso como el que teníamos”, comentó la cantante de Agapornis.



“Había una necesidad de distanciamiento. Básicamente no quería seguir siendo mi amiga y yo no estoy para rogarle amor a nadie. Ustedes ya saben cómo soy yo”, agregó Melina Lezcano sobre los motivos de Cande Molfese para cortar con la amistad.

Melina Lezcano y Cande Molfese.



No obstante, la líder de Agapornis aclaró, una vez más, que no hubo ningún tipo de confrontación con la actriz y que, a pesar de haber dejado de ser amigas, el sentimiento de cariño aún permanece.



“Nos queremos mucho. Fue una persona muy importante para mí y en vez de un amor de verano se podría decir que fue un amor de pandemia”, concluyó Melina Lezcano, con una sonrisa final.