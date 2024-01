El fuerte look de Antonia, la hija de Vero Lozano, en Punta

Como en cada verano, Punta del Este se llenó de famosos. Una de esas personas conocidas del medio es Verónica Lozano, quien viajó hasta la ciudad uruguaya junto a su marido, Corcho Rodríguez, y su hija, Antonia.



La conductora y su familia están instalados desde antes de fin de año, dado que la intención inicial fue pasar la Navidad y recibir al 2024 en Punta del Este, relajados y en compañía también de amigos.

Verónica Lozano, su hija Antonia y Corcho Rodríguez.



En ese contexto, en las últimas horas salió a la luz una foto que impactó por el look de una de las protagonistas de esa imagen. Se trata de Antonia Rodríguez, la hija adolescente de Verónica Lozano.



La encargada de publicar la foto en las redes sociales, más precisamente en su cuenta de Instagram, fue Analía Franchín, íntima amiga de Verónica Lozano y su familia. Allí, Antonia apareció posando junto a sus padres.



La foto causó gran impacto y sorpresa por el look con el que se mostró la chica de 14 años, que mostró que tiene muchísimo en común con la conductora, ya que se mostró con un look muy canchero y luciendo un estilo muy marcado.

El look canchero de Antonia, la hija de Vero Lozano y Corcho Rodríguez. Foto: @analiafranchin.



Antonia Rodríguez llevó puesto un top straless color blanco, una de las tendencias más utilizadas para recibir al 2024 que se pudo observar en las redes sociales de las famosas. Además, utilizó unos shorts de jean oversize muy cómodos.



No obstante, eso no fue todo, dado que la hija adolescente de Verónica Lozano completó su look canchero con unos borcegos negros que le daban un toque edgy (estilo rockero y rebelde) a su vestimenta.