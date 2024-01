La cifra que le exige Marcelo Tinelli a Jonatan Viale por "calumnias e injurias"

El año pasado, Marcelo Tinelli se cansó de las reiteradas acusaciones que realizó Jonatan Viale contra su persona y decidió llevar el tema a la Justicia. Enterado de lo sucedido, el periodista intentó llegar a un acuerdo extrajudicial, pero el conductor de América se negó.

En este contexto, Juan Etchegoyen reveló detalles de la demanda. "Ustedes saben que hace unos meses se conoció que Marcelo Tinelli llevó a la Justicia a Jonathan Viale y en las últimas horas me contaron todo el detalle, el dinero que pide Tinelli es mucho más de lo que trascendió. Es por 90 millones de pesos y el dinero será destinado al Hospital Garrahan", informó el periodista de Mitre Live.

Marcelo Tinelli y Jonatan Viale, enfrentados en un juicio millonario.

"El juicio que le inicia Tinelli a Viale es por calumnias, después de un editorial donde él habló del yategate y lo metió a Marcelo en medio de toda esa ensalada. Fue muy duro Viale", opinó el periodista.

"Me dicen que Tinelli va por todo, que está enojado como nunca. De hecho, él mismo ha dicho que nunca le hizo juicio a nadie. Y quiero sumarte un dato más... no hay ninguna posibilidad de que Jonatan pidiendo disculpas se levante el juicio. No hay posibilidad. Tinelli quiere ganar el juicio, va por el dinero también, por supuesto, para destinarlo al Garrahan", concluyó.

Y concluyó: "No es que mañana Jonathan pide disculpas y todo bien. Me aseguran que el conductor del Bailando va a fondo con este juicio que ya está empezado".