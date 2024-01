Inesperado: Vicky Xipolitakis y Javier Naselli, ¿reconciliados?

Este miércoles, Luis Ventura reveló en A la tarde (América TV) una de las bombas del año. Según relató el periodista de espectáculos, Vicky Xipolitakis se habría reconciliado con su ex marido Javier Naselli.

"Vi a Vicky Xipolitakis con Javier Naselli de la mano por las calles de Lanús", informó el periodista.

"Yo terminaba de ir a saludar a un amigo mío, que es el encargado de un edificio contiguo al que yo estoy viviendo, en Lanús, y Juancito vino corriendo y me entra a golpear el vidrio", comenzó relatando Ventura en el programa que conduce Karina Mazzocco por la pantalla de América.

Vicky Xipolitakis y Javier Naselli junto a su hijo Salvador.

"Vení que está la Xipolitakis con el marido, me dijo. Y salí, y fuimos corriendo, y me dice allá van", agregó. "Entonces acelero el paso y me doy cuenta, entre mi renguera y que no veo bien, de que era ella, pero me costaba identificar al marido", continuó.

"¿Pero estás seguro de que era Naselli?", le preguntó la conductora. "Sin ninguna duda", ratificó. "Porque como Naselli la echó del departamento que tenía en Recoleta, ¿a dónde se fue a vivir Vicky? A dos cuadras de mi casa", especificó.

Recordemos que la modelo conoció al banquero en 2017. Luego de unos meses de relación decidieron casarse y tuvieron a su hijo Salvador.

Xipolitakis y Naselli se conocieron en 2017. Tuvieron un hijo llamado Salvador, y en 2019 decidieron ponerle punto final a la relación. En ese momento, se desató un gran escándalo ya que la mediática presentó una denuncia contra su exmarido por violencia de género. Cuatro años más tarde, la Justicia falló a favor de Naselli.