El duro comentario de Marcelo Longobardi sobre Javier Milei: "Es el jefe de una..."

Las declaraciones que viene realizando Javier Milei sobre diversos mandatarios, contemporáneos o no, siguen generando fuertes repercusiones. Luego que tildara de "comunista asesino" al presidente de Colombia, Gustavo Petro, ahora el presidente argentino elogió el liderazgo de Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Juan Pablo II como defensores "del mundo libre" durante una entrevista con el medio The Wall Street Journal.

En este contexto, Marcelo Longobardi se preguntó si era ·una misión del presidente de un país estar juzgando a sus pares·, criticó que Milei se haya vuelto "una especie de juez", sostuvo que el debate entre capitalismo y comunismo ya "es viejo" y que el mandatario argentino "es el jefe de una patrulla perdida".

Javier Milei en Davos.

"La verdad que no me parece que el papel de un presidente hoy en día sea el de volverse una especie de juez de sus pares, y de efectuar comparaciones, como por ejemplo que finalmente Reagan y Thatcher son sus modelos, porque además eso es viejo, con independencia de que a los argentinos les resulte antipático el nombre de Margaret Thatcher", consideró el periodista de Radio Rivadavia (AM 630).

Longobardi sostuvo que las declaraciones del presidente tienen por objetivo "ordenar el mundo de acuerdo a sus parámetros ideológicos, como hizo en Davos, cuando dijo que finalmente estamos en guerra con el comunismo".

"Ustedes habrán escuchado la historia de la llamada patrulla perdida. Un grupo de japoneses que se meten en una selva a seguir luchando durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la guerra había terminado. Y estuvieron refugiados y preparados para luchar durante muchos años. Bueno, Milei es el jefe de una patrulla perdida, ¿creyendo que aún estamos en guerra con el comunismo, y citando a Juan Pablo II y a Reagan y a Thatcher?", agregó Longobardi.

"Me parece que el presidente está volviendo a un nivel de ideologización no compatible con el papel de un presidente que enfrenta problemas mucho más terrenales que Moisés", finalizó.