La dolorosa despedida de Sabrina y Alan tras la eliminación de Gran Hermano

Sin duda, la noche del lunes en Gran Hermano fue una de las más conmovedoras que se recuerde. Dada la tensión que hubo por las dos parejas que habían quedado en placa el domingo: Bautista – Denisse y Alan – Sabrina.



Finalmente, Denisse y Alan abandonaron la casa y, principalmente en el caso del joven de Chivilvoy, se vivió un momento de profundo dolor cuando tuvo que despedirse de Sabrina Cortez.



Sucede que ambos construyeron un fuerte vínculo que, por ahora, aseguran que es de amistad, aunque fueron jugando con algunos límites. Una vez salvado Bautista, ambos sabían que ya sería imposible que ambos continuaran en la casa.



“¿Vos qué pensás, va a ser feo?”, le preguntó Sabrina Cortez a Alan con respecto a los que les esperaba afuera. “No, raro”, respondió él. “¿Vas a tener que esperar o yo te voy a tener que esperar? Porque eso prometimos”, planteó ella.



Si bien nunca quedó claro cuál era el sentimiento que los unía, Alan puso sobre la mesa sus fuertes dudas. “Mirá si cuando nos vemos sentís que no me querés”, le dijo el joven de Chivilcoy a la mendocina. “¿Cómo? Lo que vivimos acá adentro no te lo va a quitar nadie. Todas las cosas que compartimos”, le contestó ella, intentando darle tranquilidad.



En ese momento, Alan puso foco en cómo sería el recibimiento de sus seres queridos afuera. “Ahora cuando salga, si salís vos está mi familia; y si salgo yo, está tu familia, están todos”, remarcó él, en una clara referencia a Brian Fernández, el novio de ella.

Sabrina Cortez y Alan Simone, en su despedida en Gran Hermano. Foto: captura de TV.



“¿Vos decís que si salís vos está Brian? ¿A eso te referís? Dale un abrazo y un apretón de manos, que se quede tranquilo”, le dijo Sabrina Cortez. “Bueno. Si me mira bien, pero si me mira mal, no me acerco”, anticipó Alan Simone.



“No te va a mirar mal. Es la carta que jugaron de nosotros afuera. Ya está. Muestran cosas como quieren que se muestren. Está bien. Es parte de todo esto”, conjeturó una Sabrina Cortez que quedó muy golpeada tras la salida de Alan Simone de la casa de Gran Hermano.