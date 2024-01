Una angelita reveló que perdió un riñón y contó su drama en LAM

Arrancó 2024 y LAM renovó su panel de angelitas con la llegada de Damasia Ochoa y Raquel Mancini. Y en plan de que el público se familiarice con Damasia, que es coach del Bailando y hermana del productor de la casa, Pepe Ochoa, Ángel de Brito le dio pie a contar el grave problema de salud que padeció recientemente.

Es que Damasia Ochoa, a sus 31 años, vive con un solo riñón ya que el otro se lo debieron extirpar a raíz de una malformación de nacimiento del que jamás había tenido noticias. Hoy la joven recuperó su salud, aunque ciertas fechas, como el fin de año, la sensibilizan mucho por todo lo que atravesó.

“Me falta un riñón. Hoy tengo 31 años y justo me pasó en la pandemia, cuando me quedé varada en Los Ángeles tres meses”, arrancó Damasia, que siempre tuvo una vida muy activa y nunca se imaginó que en su cuerpo latía una bomba de tiempo.

“Fui a tomar clases y a entrenar, pero cuando volví empecé a tener picos de presión muy altos. Muchos lo relacionaban con mi situación de que me quedé varada sola y me decían ‘es estrés’, pero no, yo conozco mi cuerpo”, avanzó.

Damasia Ochoa perdió un riñón durante la pandemia. Instagram Damasia Ochoa.

A raíz de esos picos insólitos para su edad y su modo de vida, los médicos empezaron a investigar y a practicarle estudios. “En el diagnóstico salió que era por la causa renal y descubrieron que tenía un riñón que ya no funcionaba”, explicó entonces. Desde ese momento, todo se aceleró.

“Tenía una mal formación, era genético y el otro riñón trabajaba el doble. Por eso me tuvieron que hacer una operación de urgencia y me lo sacaron”, recordó, y agregó: “Nunca tuve una infección urinaria, ningún síntoma, solo la presión y vómitos. Lo que me pasaba es que tenía una arteria que tapaba el conducto entre el riñón y la uretra”.

La hermana de Pepe Ochoa se suma al panel de LAM. Instagram Damasia Ochoa.

Pero el drama no terminó ahí para Damasia, que padeció un duro postoperatorio. “Tuve que volver a aprender a caminar y para volver a bailar estuve un año. Estuve internada mucho tiempo”, señaló la hermana de Pepe Ochoa, y añadió detalles del riñón que le sacaron: “No había chance, ya era una pelota de pus, era peligroso”.

La vida de Damasia Ochoa con un sólo riñón

Desde ese momento, todo cambió para la nueva panelista de Ángel de Brito, que debió modificar sus rutinas de alimentación y extremar cuidados. “Me conmueve el tema de la no información respecto a lo que yo tengo. Entonces siempre trato de concientizar entre mis seguidores”, dijo.

En ese sentido, Ochoa enumeró las restricciones que debe atender para estar bien y no tener que dializarse: “Yo no puedo comer sal, sodio, proteínas… El queso, lo tengo que pesar y tiene que ser sin sal, pan sin sal. No puedo caldo, no puedo comida condimentada”.