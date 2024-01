Qué participante ganó el liderazgo de esta semana en Gran Hermano

Después de que Williams López abandonara Gran Hermano 2023 este lunes en la Gala de Eliminación, este martes le tocó a los concursantes realizar la prueba semanal para definir al líder. Recordemos que anteriormente Martín Ku obtuvo el liderazgo de la casa por dos semanas consecutivas y no pudo ser nominado por sus compañeros. No obstante, el participante habló de más en el reality y Big Brother le anuló la posibilidad de salvar a uno de los "hermanitos", pero si tuvo que nominar a otro jugador que no haya entrado a la placa.

Esta semana, los participantes se tuvieron que enfrentar a un nuevo desafío que consistió en buscar pelotas de un cierto color en un pelotero, luego subir a un andamio y, desde arriba, intentar colocarlas en un cilindro. Cabe destacar que Martín Ku no pudo participar de la prueba, ya que fue líder en dos ocasiones.

Nicolás metió cinco pelotas y Alán lo superó con seis. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

Los finalistas del desafío fueron: Juliana Scaglione, conocida como "Furia"; Isabel de Negri; Alán Simone; y Nicolás Grosman. Alán y Nicolás fueron los jugadores que embocaron más pelotas, sin embargo fue Simone quien ganó la prueba y consiguió el liderazgo de esta semana.

Así fueron los últimos minutos del desafío de esta semana en Gran Hermano

Minutos después, Santiago del Moro habló con el nuevo líder de la casa y le aconsejó que hablé con mucho cuidado para no perder el beneficio del día jueves, jornada donde deberá sacar a alguien de la placa y meter a otro de sus compañeros a la misma. Además, el participante tendrá un premio y una cena.

Este miércoles se conocerán los nuevos nominados, pero recién el jueves se sabrá quiénes irán a la Gala de Eliminación del domingo.