Los mensajes de los famosos para despedir a Adrián Serantoni

Adrián Serantoni, productor y creador del ciclo de música Pasión de Sábado (América TV) falleció este martes a los 59 años como consecuencia de un infarto.

Según informaron fuentes del canal, el productor se encontraba internado en la clínica Trinidad de la localidad de Quilmes, provincia de Buenos Aires.

Sus restos fueron velados este miércoles en la casa velatoria ubicada en Avenida Congreso 5200.

Serantoni era muy reconocido en el ambiente artístico por ser el productor y creador, junto a su hermano Pablo, del reconocido ciclo de música tropical que se emite cada sábado desde el año 1989. Además, también junto a su hermano, Adrián fue el descubridor de numerosos grupos de música tropical, con los cuales también trabajaba como representante.

Como era de esperarse, diversas figuras del mundo del espectáculo se volcaron a las redes sociales para expresar su tristeza por la partida del productor.

Carmen Barbieri señaló: "¡¡Gran tristeza Adrián!! siempre en mi corazón AMO a esta familia desde Papá Serantoni. Grandes recuerdos inolvidables".

Por su parte, Moria Casán escribió: "Lamento profundamente la partida de Adrián Serantoni, jamás se olvida a quien nos deja su pasión".

La conductora Pamela David también compartió en su cuenta oficial de Instagram una foto y aseguró: "Que en paz descanses Adrián querido… y que Dios te de la paz para afrontar semejante hecho doloroso @pabloserantoni. Noticias tan inesperadas cómo tristes me sacuden. La vida es hoy, no hay derecho a mal gastarla, a renegar, a hacernos mala sangre. ¡¡¡Tengo ganas de abrazarte mucho Pablito!!! Qué triste LPMQLP Me dejaste junto a Pablo a mi pompón de amor. Sos un pedacito de nuestra familia. Q. E. P. D".