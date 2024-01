El estallido de Luis Ventura durante sus vacaciones con Fabiana Liuzzi: "Gente sin..."

La relación de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi generó tremendo escándalo en sus comienzos y provocó la separación del periodista de Estela Muñoz, su mujer “de toda la vida”, además de una traumática salida de Intrusos.

Lo cierto es que, desde torbellino que se dio entre 2014 y 2015, ni Luis Ventura ni Fabiana Liuzzi explicitaron la naturaleza de su vínculo, fruto del cual nació Antoñito, de 9 años. Sin embargo, en 2023, la ex vedette cordobesa empezó a dar indicios de que estaban juntos con el conductor de Secretos Verdaderos.

Luis Ventura y su hijo Antoñito en Portezuelo, Uruguay. Instagram Luis Ventura.

Siempre con bajo perfil, Luis y Fabiana se mostraron muy unidos en diversos eventos relacionados con su hijo, y ella incluso se emocionó en más de una oportunidad ante las cámaras al hablar de cómo es el periodista como papá de Antoñito.

Y mientras ambos siguen resguardando la privacidad de su relación de pareja (aunque se haga evidente que lo son), desde el afuera cada tanto suenan reclamos que indignan a sus protagonistas. Eso fue lo que pasó en las últimas horas, mientras Ventura y Liuzzi disfrutaban de unos días de descanso en Portezuelo, Uruguay.

El conductor de Secretos Verdaderos estalló con una seguidora durante sus vacaciones. Instagram Luis Ventura.

¿Qué fue lo que pasó? Luis estalló de indignación ante un comentario que le dejaron en un posteo de Instagram donde se lo veía con el nene, en el hotel donde se hospedaron para recibir el nuevo año y recargar pilas para lo que se viene.

“Unos días reparadores en Terraza del Mar, en el paradisíaco Portezuelo… Paz y playa a todo descanso. Toñito la rompió”, escribió Ventu, a lo que una seguidora lo encaró: “¿Por qué no mostrás a tu mujer?”. Y él estalló, furioso: “¿Por qué no mostrás tu cerebro? ¡Gente sin vida!”.

Luis Ventura enfureció con una usuaria de IG.

La famosa que reveló una relación de años con Luis Ventura

Recientemente, Silvia Süller reflotó en sus redes el viejo romance clandestino que, según ella, tuvo con Luis Ventura. Una relación que asegura que duró varios años y que terminó cuando Fabiana Liuzzi irrumpió en la vida del periodista.

“Yo lo dejé a él cuando me enteré de que la pibita estaba embarazada, que ahora tiene un hijo que va a cumplir 10 años. Pero desde el 86 que lo conozco”, contó la Süller en un vivo de IG, y agregó: “Medio país pasó por este cuerpito, por esta boquita. Yo era palo y a la bolsa”. Silvia Süller dijo que dejó de ver a Luis Ventura cuando supo que Fabiana Liuzzi estaba embarazada. Instagram.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Silvia Süller se refiere a su relación clandestina con Luis Ventura. En 2014, de hecho, la mediática dijo en el Canal 10 de Córdoba que el periodista le había pagado un aborto tiempo atrás.

“Conmigo no se cuidaba, de casualidad no tiene más chicos. Yo quedé embarazada de él y él me dio la plata, me dio 2000 pesos para hacerme un aborto, una vez”, aseguró la rubia, de visita en el estudio.