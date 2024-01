Así le fue en el rating a Gran Hermano este martes con la prueba para definir el líder

Este martes, Gran Hermano 2023 tuvo una jornada movida. Y es que no sólo los participantes tuvieron que realizar la prueba semanal para definir el líder, sino que también Santiago del Moro recibió a Williams López, conocido como "El Paisa", en el estudio luego de su salida del programa este lunes y además Juliana Scaglione, alias "Furia", e Isabel De Negri se reunieron un tiempo a solas para charlar luego de la pelea que tuvieron.

Los concursantes tuvieron que realizar un divertido desafío para definir el nuevo líder de la casa. Juliana, Isabel, Nicolás Grosman y Alán Simone fueron los finalistas de la prueba y finalmente Simone se consagró ganador al haber cumplido con el objetivo propuesto por Gran Hermano.

Así se vivieron los últimos minutos de la prueba de esta semana en Gran Hermano

De esta manera, el participante no podrá ser nominado por sus compañeros este miércoles y el jueves deberá salvar a alguien de la placa y sumar a alguno de sus compañeros. Además, la producción le dará un premio y una cena.

Por otro lado, Williams visitó el estudio de Telefe para hablar sobre su juego en "la casa más famosa del mundo" con Santiago del Moro y los panelistas. El exconcursante se refirió al episodio que tuvo con "Furia" la semana pasada y el panel le preguntó si creía que Juliana lo dejó afuera del reality después del violento momento que vivieron. “Ahora que lo veo sí, caí redondito”, respondió el joven.

Williams habló con Santiago y los panelistas. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

"Admito que me fui de mambo. No sé por qué reaccioné así, tenía poco trato con ella", agregó "El Paisa". Asimismo, López aseguró arrepentirse de no poder hablado con "Furia" y por haberse "dejado llenar la cabeza". "Mi reacción me da vergüenza", confesó Williams.

En cuanto a la conversación que tuvieron Juliana e Isabel, las participantes estuvieron cara a cara en el SUM (Salón de Usos Múltiples) después del fuerte enfrentamiento que tuvieron porque "Furia" escondió los huevos que habían en la casa y De Negri la confrontó.

Juliana e Isabel tuvieron una charla íntima después de la pelea. Créditos: captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina.

La emisión de este martes de Gran Hermano alcanzó un promedio de 15,2 puntos de rating y fue lo más visto del día. Asimismo, aumentó su cifra respecto a la emisión del día lunes, que obtuvo 14,2 puntos.