Tini Stoessel habló de sus episodios de depresión y ansiedad

En una reciente transmisión en vivo a través de Space, de la red social X, antiguo Twitter, Tini Stoessel interactuó con miles de fanáticos hablando de su nuevo álbum de estudio y sus episodios de depresión y ansiedad. La cantante hizo delirar a sus seguidores adelantando un fragmento de uno de sus nuevos temas, así como también, se refirió los problemas de salud mental que sufrió.

La cantante comenzó adelantando un fragmento de uno de sus nuevos temas, y causó furor en la transmisión. Pero también habló por primera vez en profundidad de todo el proceso que ha vivido en el último tiempo y que tiene que ver con la salud mental.

Tini Stoessel también dio detalles de su nuevo álbum de estudio. Foto: Instagram/ Tini Stoessel

"No hay colaboraciones en este álbum. Ustedes saben que yo amo colaborar y no hay nada que me nutra más que juntarme no sólo en el estudio sino en los videos, generar y compartir vínculos con otros artistas, pero este álbum es tan personal que no sucedió por eso, porque estoy contando mi historia, todo lo que estoy contando es muy personal", reveló la artista.

"En el álbum voy a abrirme en muchos aspectos y con diferentes temas y cosas que me fueron pasando. Hay algo en mí que se está modificando y también por eso frené todo un álbum que ya estaba casi listo, para escribir uno nuevo y contar todo lo que tengo ganas de contar en este disco", expresó.

Tini Stoessel reveló que su nuevo disco no tendrá colaboraciones con otros artistas. Foto: Instagram/ Tini Stoessel

"Me hablo en el álbum mucho a mí misma, estoy constantemente en mi cabeza, luchando. Y cuento muchas cosas del pasado, que me fueron pasando en este proceso, que quizás hoy no forman parte de mi vida pero que sí estuvieron en algún momento”, concluyó la ex novia del jugador Rodrigo de Paul.

Tini Stoessel habló de su salud mental

En la misma transmisión en vivo, Tini Stoessel se sinceró con sus fans y abrió su corazón contando como vivió los episodios de depresión y ansiedad que padeció en el último tiempo. "Yo no entendía lo que me estaba pasando, qué era lo que me estaba ocurriendo, entraba más en desesperación, porque no le podía poner nombre para poder entender que esto era un ataque de pánico, ansiedad, y es eso, cómo al menos saber las herramientas y no pelearse con lo que te está pasando, y empezás a aprender cómo surfear cada vez que te estás empezando a hacer cabeza", explicó la cantante.

Tini Stoessel confesó que llegó a sufrir 6 ataques de pánico por días. Foto: Instagram/ Tini Stoessel

"Es un proceso que lleva tiempo y es re contra necesario, y tal vez ese proceso es todos los días. No es de un día a otro. Yo tenía 6 ataques de pánico por día, y hay gente que tiene más”, finalizó.