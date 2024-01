Teté Coustarot contó la manera mafiosa en la que recuperó su plata del corralito

Es un ícono de la moda y la televisión argentina. A los 73 años, Teté Coustarot sigue vigente y en una entrevista a fondo e íntima con María Laura Santillán, para Infobae, contó de todo e incluso una parte oscura de su historia de vida.

A los 17 años se mudó de su Río Negro natal, donde fue Reina de la Manzana, a La Plata a estudiar periodismo. Tiene como premisa la autonomía absoluta, no quiere depender de nadie como lo hace más de 50 años, pero en el 2001, Teté Coustarot debió afrontar un terrible momento cuando no podía sacar plata del corralito.

Teté Coustarot, íntima con María Laura Santillán

"Cuando vino la mala en 2001 tuviste que bancarte sola", le consultó la periodista y la exmodelo respondió: "Me quedé sin nada. Con la plata en el banco, en el corralito y sin trabajo, por supuesto. Durante tres días se podía sacar la plata de los bancos para comprar un bien. Únicamente la ley lo permitía si tenías un departamento para comprar".

Y siguió relatando: "Conseguí un departamento, pero los que me vendían el departamento cuando el dólar pegó un salto me dijeron: nosotros no hicimos ninguna operación con vos. Porque ya no les convenía. Me acuerdo que estaba en casa, sentada, y pensé: si estos son medio mafiosos conmigo entonces yo también".

Sin dudarlo, Teté Coustarot tomó una drástica decisión: "Los llamé y les dije: 'lo que han hecho me parece muy mal, te quiero avisar que estoy trabajando con Lanata, cosa que no era cierta. Estamos haciendo una cantidad de notas con micrófonos ocultos así que tratá de no hacer ninguna operación en negro, no legal, porque a partir de ahora nunca vas a saber con quién te encontrás enfrente'".

Y cerró: "A las dos horas me llamaron: estuvimos reviendo todo y vamos a hacer la operación con vos. Así conseguí sacar la plata del banco. ¿Vos podés creerlo? Es que me tenía que defender, era tal la injusticia que dije, ¿por qué? Estaba sola, no sabía qué hacer. Y pude con eso. Después ese departamento lo vendí y con plata que ahorraba fui comprando mejor, fui haciendo toda una cadena".

Teté Coustarot recordó el momento difícil que le tocó vivir en la época del corralito

Asimismo, Teté Coustarot manifestó: "No había trabajo porque no había nada y entonces dije: si me quedo en casa sin trabajar voy a me voy a volver loca. Hablé con dos personas, Mario Cella, y un socio que él tenía y les dije: hagamos un programa de radio sin cobrar, empecemos a movernos, a hacer algo".

Y cerró: Me acuerdo de las noches de los cacerolazos, de la gente en la calle. Yo miraba por la ventana de mi casa y me iba cayendo al piso, llorando, porque se me aflojaron las piernas. Qué sensación de angustia tan enorme, de soledad, de desprotección que sentí".