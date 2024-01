¿Qué fue de la vida de Adriana Brodsky, la icónica mujer de los 80?

Sin lugar a dudas, Adriana Brodsky fue una de las mujeres que más furor causó durante la década del 80 en el mundo del espectáculo argentino. La modelo inició su carrera apareciendo en publicidades y siendo imagen de importantes marcas, para luego ser parte del programa cómico “La peluquería de Don Mateo”, dirigida y producida por Gerardo Sofovich.

Además, brilló a lado del recordado gran humorista Alberto Olmedo, desempeñando varios roles en la tira “No toca botón”, destacándose entre todos los papeles interpretados, el de “La bebota”. Sin embargo, desde que el rosarino, con quien lo unía una estrecha amistad, falleciera en 1988, la actriz se fue alejando de apoco de la actuación.

Adriana Brodsky brilló a lado de Alberto Olmedo. Foto: Internet

En una reciente entrevista, Adriana Brodsky habló se su primera experiencia laboral. “Mi primer trabajo fue a los 14 en un bazar limpiando vidrieras, quedaba cerca de casa en San Telmo. Luego fui cadeta en una agencia de turismo, servía café, llevaba cheques, era la che piba. Con mi hermano la luchamos y salimos adelante”, dijo aclarando que por eso no pudo terminar el colegio secundario.

La actriz tiene dos hijos, fruto de la relación con Juan Bautista “Tata” Yofre. En la actualidad, la modelo trabaja muy de cerca con uno de ellos, Javier, quien en plena pandemia ideo un emprendimiento gastronómico y ahora abrió un local en el barrio de Nuñez llamado “La Fontana”.

Adriana Brodsky aseguró que le sienta muy bien esta faceta de empresaria. "Estoy muy bien, hay que cuidarse un poco. Me cuido mucho en la comida, amo comer, pero me cuido. También espiritualmente. No hago meditación ni nada de eso, simplemente trato de no interferir en cosas que no me interesan, trato de huirle a los problemas, ante el abismo trato de pasarlo lo mejor posible", aseveró.

Adriana Brodsky fue una de las emblemáticas mujeres de los años 80. Foto: Internet

Adriana Brodsky recuerda a Alberto Olmedo

Adriana Brodsky, quien a lado de Alberto Olmedo se convirtió en una icónica mujer de los años 80 marcando una época en el humor argentino, recordó al capo humorístico fallecido el 5 de marzo de 1988.

La actriz se refirió en una entrevista al inigualable Alberto Olmedo abriendo su corazón. “Yo hablo con el Negro. Sí, estoy loca. Nunca puse fotos mías en mi casa. La única que tengo es una que estoy con el Negro y con Beatriz Salomón. Cuando salgo de casa les toco la nariz para que me den mucha 'merd' en mi día”, reveló.

Adriana Brodsky marcó una época en el mundo del espectáculo argentino. Foto: Internet

Por otro lado, hizo referencia al momento en el que murió Olmedo. “Yo estaba trabajando en Carlos Paz cuando se murió el Negro. Fui la única del elenco que ese verano no fue a Mar del Plata. Teníamos muchos planes para esa época, una película. Trabajábamos de lunes a lunes, las 24 horas. Él era un ser muy especial”, recordó.

Con respecto a la manera de trabajar de “El Negro”, dijo que fue uno de los actores más destacados de Argentina. “Era distinto. Yo estudiaba un choclo tremendo y él improvisaba. Hay seres que nacen con ese don. Ya con sólo mirar la cámara la gente se reía. No necesitaba texto, inventaba todo. Fue un gran precursor”, expresó la empresaria.