Carla de Gran Hermano prendió fuego a los famosos "mangueadores"

Algo que le reprocharon mucho en el de debate de Gran Hermano a Carla cuando decidió abandonar la casa es la sospecha de que ingresó al reality con el único objetivo de promocionar su negocio en el que comercializa muebles.



Uno de los que más mostró su desconfianza fue Gastón Trezeguet. Luego, hicieron las paces y ahora demostraron que alcanzaron buena onda. Tanto es así que el panelista de Gran Hermano le dio el pie a la ex participante del reality para que contara quiénes son los famosos que le “manguearon” canjes. “¿Hiciste canje con famosos?”, le preguntó.



“Me manguearon un montón. Una que me mangueó directamente fue (Karina) Jelinek”, contó. “¡No me sorprende!”, reaccionó el influencer y especialista en realities Fefe Bongiorno en el streaming.



“Ay, chicos, me quise matar. Le hice un descuento de la hostia, le llevé sin cargo dos sillones y la muy desgraciada puso una foto, me arrobó chiqutito. ¡Desgraciada!”, comentó Carla. “Y encima tuvo el tupé de volver a pedirme. ¿Sabés qué le dije? ‘¡No, mamita, garpá!”, agregó la ex participante de Gran Hermano.



“¿Sabés quién más? Flavio Mendoza”, reveló Carla. “Ah, pero ese es millonario”, acotó Gastón Trezeguet. “Vos no sabés lo que es el representante de Flavio Mendoza. Me dijo: ‘Flavio Mendoza quiere dos acolchados, dos juegos de sábanas, dos juegos de cocina. Y te hace una historia’. ¡¿Qué?!”, continuó la invitada.

Karina Jelinek, Flavio Mendoza y Nazarena Vélez.



Por último, sacó a la luz también “la negociación” que mantuvo con otra súper famosa: Nazarena Vélez. “Se hizo mucho la interesante y no me cayó bien. Dije: ‘¿Sabés qué? No te doy más bola’. A ella la contacté yo, fue al revés”, comenzó contando Carla.



“Me dijo: ‘¿Vos qué querrías? ¿Historia o posteo?’. Le dije que me pasara ambos presupuestos. Me dijo: ‘Bueno, para historia es tanto; para posteo, es tanto más’. Dije: ¡¿Qué?! ¿Quién sos, Mirtha Legrand?’. Vos no sabés lo que son los honorarios de Nazarena Vélez”, concluyó.