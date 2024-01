Bombazo: quiénes serán las nuevas panelistas de LAM desde este lunes

El 2024 viene con varios cambios para Ángel de Brito. Desde su cambio de look hasta la renovación del squad de profesionales que lo acompañan en Los ángeles de la mañana que se emite por América desde hace unos meses.

Además, desde hace dos años, Los ángeles de la mañana cambió de señal, tras cinco años en El Trece y con respecto a esa decisión, Ángel de Brito había afirmado: "Me fui por varios motivos. En principio por el descuido que tenía el programa. Era el programa que le ganaba a la competencia, el único del canal, las mañanas del Trece estaban muertas y en los últimos tiempos me parece que el programa no merecía un cambio de horario, falta de atención, de promoción.

Maite Peñoñori se va de LAM, ¿quién la va a reemplazar?

"Yo siento que lo di todo y me parece que las condiciones no estaban dadas para seguir", había detallado el conductor. Sin embargo, agregó: "Hay cosas que me enojaron. Pero porque se portaron mal, fue el canal como grupo una vez que terminó el programa", lanzó. Y aseguró que una de las peores situaciones que no pudo soportar es que El Trece "trató de cortarle las posibilidades de trabajar en otro lado".

Pero finalmente el magazine del espectáculo desembarcó en América y este lunes vendrá cargado de nuevas caras y novedades, ya que Ángel de Brito reveló que volverá a renovar su panel de angelitas y esta vez aseguró que será durante el primer semestre del 2024.

El conductor, quien ya está acostumbrado a invitar nuevas angelitas en sus programas, ahora parece ser que traerá nuevas panelistas para que se queden durante un tiempo, aunque no lo haya especificado. Asimismo, a través de su cuenta de Instagram, el conductor abrió su cajita de preguntas con el #AngelResponde, y un seguidor quiso saber "cuándo vendrán las angelitas nuevas", por lo que Ángel no tuvo problemas en responder. "Febrero una. Marzo otra", aclaró.

Lo cierto es que se conocen los nombres de las nuevas integrantes del plantel de Ángel de Brito y se sumarán este lunes. Las nuevas caras que formarán parte de LAM son Angie Balbiani y Tati Schapiro.

Angie Balbiani y Tati Schapiro, las nuevas angelistas de LAM

Angie Balbiani, más conocida como Felicitas de Rebelde Way, es periodista y tuvo paso por 'Pampita Online' y de 'Nosotros a la mañana'. Más allá de que quiere volver a la actuación, con relación a la comunicación y al periodismo, sostuvo hace un largo tiempo: "Me gusta lo que hago, informarme, hablar, me gusta poner mi impronta para mezclar actuación y periodismo".

Mientras que Tati Schapiro, tiene una larga trayectoria. Es periodista y conductora; participó de varios programas en Radio 10, POP, Radio Uno, Radio Belgrano y Colonia. Actualmente en trabajo en Radio Nacional y 'Todas las tardes' por Canal 9 desde 2017.