Tamara Pettinato incendió a Viviana Canosa y contó con quién “bebotea”

Desde hace ya varios años que Viviana Canosa no blanquea ninguna pareja. Disfruta la vida, se siente libre, sale con hombres pero ninguno llega a ser lo suficientemente importante como para oficializarlo. Sin embargo, por estas horas Tamara Pettinato lanzó un dato súper picante sobre el presente amoroso de la periodista.

De visita en Uruguay Viviana Canosa dio entrevistas a varios medios locales. Aprovechó los primeros días del año para vacacionar en el país vecino y decidir cómo será su futuro laboral, recordando que hace unas semanas se desvinculó de LN+ y que tiene varias propuestas en carpeta.

Viviana Canosa es vinculada desde hace tiempo con Luis Lacalle Pou, Presidente de Uruguay.

Pero más allá de lo laboral, en una de estas notas y dialogando con el programa Algo contigo, la periodista también fue consultada por los rumores de romance que la vincularon hace un tiempo con Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay.

"Yo no lo conozco en persona. Me inventaron el romance, todo, y yo ni lo conozco en persona. Además es súper comprobable demostrar que no viajé a Uruguay para encontrarme con él", respondió la conductora, dejando en claro que no pasa nada con el mandatario uruguayo.

Por estos días la periodista confirmó que no estará ni en LN+ como así tampoco seguirá con su programa radial por El Observador 107.9. Pero su visita a Uruguay potenciaron las especulaciones de una posible relación con Lacalle Pou.

Los rumores crecieron porque ambos asistieron a una fiesta en Punta del Este pero se mantuvieron separados y con bajo perfil. El presidente se separó hace poco y, como bien decíamos, Viviana Canosa está soltera desde hace tiempo.

Tamara Pettinato apuntó sin filtros contra Viviana Canosa y sus beboteos.

Sin embargo, Tamara Pettinato recordó en Bendita que estos rumores entre ambos "viene hace un montón". "En febrero del año pasado, él entró a ver un vivo de Instagram de ella, alguien se dio cuenta y dijo cómo el Presidente de Uruguay entra a ver qué está haciendo Viviana Canosa en Instagram? Eso lo dice todo", contó.

Y luego disparó un picante dato: "Ella bebotea con todos, eso se lo hace a todos. A todos los invitados que tuvo que eran de política les beboteaba un poco. También se rumoreó con muchos de acá también. Además quiere ser primera dama hace un montón de algún país".