María Becerra habló de los retoques que se hizo en el rostro

Sin lugar a dudas la cantante María Becerra está atravesando por uno de sus mejores momentos profesionales, ya que despidió el 2023 con un espectacular show en el Time Square de Nueva York y ha vendido todas las entradas de sus recitales en River Plate, que se llevarán a cabo en el mes de marzo. Ahora, la artista habló durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales sobre los retoques que se hizo en el rostro, sorprendiendo a sus fanáticos con su confesión.

En su cuenta de Instagram, donde acumula más de 13,9 millones de seguidores, María Becerra interactuó con sus fans mientras comía unas deliciosas papas fritas. Primeramente le preguntaron si fumaba. "No, no me gusta el pucho. El olor sí. Si una persona está fumando al lado mío a veces me parece rico, pero no fumo", dijo la artista.

María Becerra reveló que no se hizo ninguna operación en el rostro. Foto: Instagram/ María Becerra

Asimismo, María Becerra leyó en voz alta otra pregunta de sus seguidores sobre su aspecto físico. "¿Quién te hizo la carita?", fue la consulta, a lo que respondió de manera risueña: "Un cirujano, ¿quién me la va a hacer?".

Sin embargo, la cantante aclaró que no se hizo ninguna cirugía en su rostro. "Yo no tengo operaciones estéticas de ir a un quirófano y hacerse una operación. Si no, lo diría con soltura. Ustedes saben que no me lleva caretearla. Me hice las tetas y lo digo", dijo.

Sobre los retoques estéticos que se hizo en el rostro, María Becerra se sinceró. "Son todas inyecciones de ácido hialurónico en los labios y en alguna otra zona. No te voy a mentir, ¿qué querés que te diga?", expresó la cantante.

María Becerra cerró el 2023 cantando en el Time Square de Nueva York. Foto: Instagram/ María Becerra

"¿Podés levantar una ceja sola?", preguntó otros de sus fanáticos. "Obvio, tengo movilidad en la cara. Tampoco es que me puse botox. Me mata esa gente que me quiere venir a descansar y que me tratan de no sé... ¿Piensan que me importa algo?", contestó María Becerra entre risas.

"Algunos vienen acá a criticar. Debo tener menos años que vos. Mirá dónde estoy. No jodo a nadie, laburo un montón y la re peleé por lo que me gustaba. Llegué a donde llegué así como soy", dijo la artista sobre las personas que se dedican a criticar.

A mediados del año pasado, María Becerra ya había hablado de su aspecto físico. Foto: X/ María Becerra

María Becerra y su opinión sobre los retoques estéticos

Hace unos meses atrás, María Becerra había compartido una selfie que había generado la reacción los usuarios con respecto a su aspecto físico.

Ante esto, la cantante salió al paso y despejó las dudas de sus fans. "Gente no me hice nada nuevo en la cara jajaja. Salí así por el tipo de maquillaje que me hice especialmente ese día. Me cambia mucho la mirada con el delineado y a veces me zarpo un poco con el contorno”, expresó en ese momento.