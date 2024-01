La dolorosa separación de Barbie Simons tras 5 años en pareja

Si bien siempre suele manejar un perfil bastante bajo a la hora de hablar de su vida privada, Barbie Simons se convirtió en el foco de los medios este viernes por la noche luego de confirmar su separación de Maximiliano Keglevich, su pareja de los últimos cinco años.

Este viernes, Barbie Simons charló con los micrófonos de LAM a través de un móvil y terminó confirmando la noticia. Algo que no había hecho referencia en sus redes sociales y que mantenía en absoluto hermetismo, pero que se terminó develando.

La mediática se encontraba en pareja con el empresario desde 2019. Compartieron viajes, gratos momentos, se juntaron y hasta ella confesó que él le pidió matrimonio en varias ocasiones. Sin embargo, ahora se dio a conocer esta separación de la pareja y todos quedaron sorprendidos con el dato.

Al ser consultada sobre los motivos de la ruptura, Barbie Simons comenzó detallando: "Supongo que si se lo tengo que atribuir a algo, es que son muchos años, el desgaste propio de una relación a distancia... nuevo año, cambios".

"La mejor, porque tuve una relación hermosa, divina. Linda familia, pasamos muchas cosas juntos, muchas cosas también difíciles, pero a veces es la vida misma... también propio de la distancia", siguió comentando, evidenciando que había varios factores que jugaron en contra de la relación.

Y remarcó: "Son cinco años a la distancia, yendo y viniendo, y a veces uno medio que se acostumbra, pero estaría bueno el día de mañana compartir la vida en la cotidianidad con alguien. Todo lindo en la distancia, pero en la convivencia uno comienza a ponerse más obsesivo".

Barbie Simons confirmó su separación de Maximiliano Keglevich

Barbie Simons también confesó que esta no había sido la primera crisis: "Ya habíamos vivido algún impasse, también por las mismas cuestiones pero esta vez siento que en la vida hay que aprender a soltar con todo lo que eso conlleva, con el dolor, con la angustia...".

Y sumó: "No es fácil para mí, no es fácil para él. Tengo una red de contención importante, tengo a mi familia, a mis amigas, y amigos re bancadores... el laburo que me hace muy bien también, que me mantiene entretenida y con la cabeza ocupada, que es clave". Barbie Simons estuvo en pareja cinco años con el empresario radicado en Miami.

Para concluir sentenció: "Nada es para siempre y a veces con el amor solo no alcanza. Puede haber mucho amor pero el amor solo no alcanza".