Cecilia Milone rompió el silencio y habló sobre su futuro lejos de Nito Artaza

La pareja de Nito Artaza y Cecilia Milone fue una de las más prestigiosas y relevantes de la farándula argentina. Desde que se conocieron, en 1999, ambos mantuvieron una relación extramatrimonial que se consagró en 2017 con una boda de lujo. Sin embargo, el amor se terminó y luego de más de dos décadas juntos decidieron separarse.

Mucho se habló de la pareja, con versiones que hablan de una crisis y otras que dicen que es una ruptura definitiva. Por esa razón, desde Intrusos fueron a buscar a Cecilia Milone para explicar cómo se encuentra hoy (sobre todo teniendo en cuenta que hay rumores de que atravesaría un problema de salud a raíz de todo esto).

"Estoy muy bien. Anímicamente, siempre me he dado cuenta que el escenario es el paraíso, es el lugar en el que yo estoy más plena", comenzó explicando la actriz en diálogo con el notero Pablo Layus.

Luego el cronista le preguntó a la intérprete por las declaraciones de Nito Artaza, quien horas antes habló de la crisis que viven y dijo: "En esta discusión que hemos tenido con mi esposa nunca se habló de infidelidad ni nunca estuvo en esa agenda. Yo todavía estoy con el ala media rota".

A pesar de estos dichos, Cecilia Milone se desentendió de todo. "No escuché nada (de lo que dijo)", lanzó, con indiferencia a los dichos que tuvo su esposo días antes y sin querer hablar ni una palabra de él.

"Entre estos descubrimientos que estoy haciendo, parece que yo sé muy bien traducir lo que siento, pero a veces es un personaje que te mete el medio donde 'hay que hablar o decir'. Y ahora estoy arriba del escenario y quiero actuar y cantar", agregó.

La ruptura entre Nito Artaza y Cecilia Milone fue uno de los temas más polémicos.

Y reveló: "En lo único que estoy concentrada es que soy Cecilia, como que me distraje mucho con mi vida entera. Es mucho más intrínseco que el matrimonio. En este momento no puedo llegar a la profundidad de lo que me está pasando".