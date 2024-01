Ángel de Brito blanqueó si empezará a hablar de Gran Hermano la próxima semana

Si bien la presente edición de Gran Hermano ya lleva casi dos meses al aire, en LAM todavía no han invitado a ninguno de sus jugadores al piso para tener los ya clásicos íntimos que Ángel de Brito tiene con ellos. Desde el principio se sembró una pregunta clara: ¿Por qué en el programa de América no hablan del reality líder de la TV?

Sin embargo, por estas horas se reveló el misterio y Ángel de Brito aclaró cuál es su postura con respecto a Gran Hermano, teniendo en cuenta que en la temporada pasada todos los exhermanitos pasaron por el programa y se había hablado mucho del show.

¿Hablarán del reality en el programa líder del mundo del espectáculo o se mantendrá la postura de hasta ahora? La respuesta es que sí, que desde ahora en LAM tratarán todo lo que gire alrededor del formato de Telefe como antes.

El propio Ángel de Brito dio detalles de la situación con Gran Hermano y su producción, teniendo en cuenta que es un tema que le venían consultando mucho pero que nunca se trató hasta ahora porque el conductor sentía que no debían hacerlo. ¿El motivo? Su presencia en el Bailando.

"Me preguntaron mucho durante este último tiempo, desde que empezó Gran Hermano, es por qué no hablamos de GH como lo hicimos el año pasado. Telefe nos ofreció, porque a los dos nos funcionó en el 2023 a los eliminados, en exclusiva... el mismo trato del año pasado", comenzó explicando.

Y detalló: "Pero como yo estaba en el Bailando como jurado, no me parecía estar hablando todo el día mitad del programa de Gran Hermano y mitad del Bailando, así que ese es el misterio: no pasa nada, todo bien con Telefe".

Los participantes de Gran Hermano no están yendo a LAM esta temporada.

"Después arreglaron con otro canal y chau", agregó el periodista estrella de América, teniendo en cuenta que ahora los diferentes eliminados de Gran Hermano son entrevistados en Bendita, en un acuerdo que existe este año con El Nueve.