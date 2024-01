Por qué las hijas de Wanda Nara pidieron devolver sus vestidos de Gucci

Las hijas de Wanda Nara, Francesca e Isabella Icardi, nacieron en un hogar donde el dinero abunda, rodeadas de los más lindos juguetes y bendecidas con posibilidades inimaginables para cualquiera que no tenga padres ricos. Como, por ejemplo, poder lucir vestiditos de marca Gucci.

Pero las nenas de Wanda Nara no quedaron conformes con las últimas adquisiciones que su mamá hizo en la exclusiva casa italiana. “¡Es horrible!”, exclamaron Fran e Isa al ver los vestidos que la mediática les había comprado, indignadas porque no eran “cancheros” como la ropa y accesorios que su madre elige para ella.

“Mi mamá siempre nos compra cosas de preppy. Este es un vestido de preppy que no nos gusta”, explicó Isabella en un video que Wanda subió a su cuenta de Tik Tok, donde las pequeñas dejaron en claro que ya tienen sus gustos bien definidos.

Entonces, las hijas de Mauro Icardi le propusieron un desafío a su mamá: “Si bajamos y Nora (Colosimo, la abuela) dice tres veces ‘¡qué lindas!’, nos los quedamos. Si no, ma, los tenés que devolver. Ahora cortamos, nos probamos esto y volvemos”.

Isabella y Francesca, indignadas con sus nuevos vestidos de Gucci que les compró Wanda Nara. Tik Tok.

“No puede ser... Mi mamá nos compró este vestido preppy y mi mamá se compra cosas cancheritas como estas botas”, se quejó entonces Isabella, antes de mostrarle a su abuela los vestidos rechazados. “Bueno, ahora vamos a ver cuál es la reacción”, indicaron, mientras bajaban las escaleras.

La reacción de Nora Colosimo al ver a sus nietas con sus vestidos Gucci

“Me encanta. ¿Qué tengo que decir? Me da impresión. Wanda y Zaira cuando eran chiquititas”, dijo Norita al ver a sus nietas con sus romáticos vestidos. Y dijo más: “Me encanta. Me recuerdan a Wandita y Zairita. Yo las vestía con vestiditos largos, así a las dos iguales siempre y están divinas”.

“¿Los ves?”, insistió la menor, y su abuela le dijo: “Sí, lo veo, un vestido divino”. “Parece cuando te operan y te ponen ese traje azul”, acotó Francesca. “¡A nadie le ponen un vestido de Gucci cuando lo operan!”, intervino Wanda.

Las hijas de Wanda Nara le mostraron a la abuela sus modelos. Tik Tok.

Descolocada por el “piquete” de las nenas, Nora preguntó: “¿Es Gucci?”. “Sí, ¿no ves? No, ma, devolvelo. En serio”, señalaron ellas. Y la abuela remató: “¡Qué desagradecidas! Y a mí que no me entra”.