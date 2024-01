La infidelidad que Fabián Cubero nunca perdonó a Nicole Neumann

En una reciente emisión del programa “Socios del Espectáculo” de El Trece se refirieron a la razón por la que Fabián Cubero estaría más que enojado con Nicole Neumann. Y es que habría una infidelidad que el exjugador nunca pudo perdonar a la modelo. "No se lo puede sacar del marote", dijeron en el show televisivo.

"En diciembre, cuando Nicole estaba terminando de planear su boda, Fabián actuó legalmente contra ella reclamándole el dinero de hacerse cargo completamente de su hija Indiana, que vive con Poroto y con Mica Viciconte hace más de 2 años. Cubero también sigue enganchado con Nicole. Quizá, no la pudo olvidar", planteó el conductor Matías Vázquez.

Fabián Cubero demandó a Nicole Neumann reclamándole dinero or hacerse cargo de su hija Indiana. Foto: Instagram/ Fabián Cubero

Por su lado, la copresentadora Mariana Brey añadió su parecer.“Para mí, no le puede perdonar la infidelidad. La supuesta infidelidad con Cosetino (Pablo), no sé, no me consta", expresó la periodista, en referencia al supuesto affaire que tuvo Nicole Neumann con el empresario antes de oficializar su separación con Fabián Cubero.

“Tantos años pasaron, tantas cosas, hay que dar vuelta la página, ya está", dijo Nancy Duré, mientras que su compañero Matías Vázquez recalcó: "pero los cuernos no se olvidan”.

La hija de Nicole Neumann, Indiana, vive hace dos años con Fabián Cubero y Mica Viciconte. Foto: Instagram/ Fabián Cubero

La relación de Nicole Neumann con sus hijas luego de su supuesta infidelidad

En el mismo programa debatieron sobre la relación entre Nicole Neumann y las hijas que tuvo con Fabián Cubero. "Lo que en muchos casos se hace y es grave es esto de inculcarle o hablarle mal a un hijo del padre", destacó Nancy Duré.

"Pero esto viene desde hace 6 años y los chicos son permeables a un montón de cuestiones", concluyó la conductora.

Fabián Cubero reaccionó ante el embarazo de Nicole Neumann. Foto: Instagram/ Nicole Neuman

La reacción de Mica Viciconte y Fabián Cubero al embarazo de Nicole Neumann

En una reciente entrevista para el canal América TV, Fabián Cubero fue cuestionado sobre el embarazo de su ex Nicole Neumann. “¿Están contentas las nenas por el embarazo? ¿Cómo tomaron la noticia?”, le preguntaron al exjugador. “No solemos hablar de esos temas. Hablamos de nosotros nomás”, contestó El Poroto

Por su lado, Mica Viciconte fue contundente con respecto a la denuncia que presentó Indiana Cubero. “Para mí depende mucho de la Justicia. Siempre digo que la Justicia lamentablemente en este país es lenta y hay que tener mucha paciencia”, dijo la modelo, mientras que Fabián Cubero coincidió en que en ese sentido no ha habido muchos avances. “La situación está siempre igual. Pero yo estoy tranquilo de que en febrero van a mejorar las cosas”, finalizó.