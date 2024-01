Con qué famosa vieron a Axel en Ecuador tras separarse de Delfina Lauria

Hace apenas unos días, Axel comunicó públicamente que se separó de Delfina Lauria, la mujer con la que estuvo 16 años en pareja y con la que tuvo cuatro hijos, Águeda, Aurelia, Fermín y Gregorio.



En un mensaje en redes sociales, el cantante contó cómo estaba transitando este doloroso momento en el que le puso fin a su historia de amor con la mujer que lo convirtió en padre en cuatro oportunidades.

Aseguran que Axel empezó una nueva relación amorosa.



“Por supuesto que duele y si bien es una decisión que tomamos hace varios meses, recién hoy, después de hacer terapia individual y de pareja, de revisarnos y de mucho aprendizaje, me encuentro en condiciones anímicas para contárselos”, escribió Axel en Instagram.



No obstante, parece que el artista hizo bastante rápido el duelo, ya que en las últimas horas se conoció que estaría viviendo un romance con una famosa de Ecuador. Se trata de la modelo y conductora Valeria Gutiérrez.



Según contaron en el programa Todas las tardes, de Canal Nueve, el origen del romance se habría dado en medio de las grabaciones de Yo me llamo, una competencia de canto e imitaciones en televisión en la que participa Axel.

Valeria Gutiérrez, la nueva novia de Axel.



“El año pasado él se instaló durante unos meses y lo empezaron a relacionar con una de sus compañeras. Después de separarse de la madre de sus hijos, empezó a llegar información de que Axel no estaría solo. Nos llegó el dato de que Axel estaría comenzando una relación con una bella mujer de Ecuador”, informó el periodista Gustavo Méndez.



Por otra parte, el periodista ecuatoriano Alejandro Puga contó los detalles del romance y reveló que el flechazo entre Axel y Valeria Gutiérrez se habría dado hace ya un tiempo. “Fue candidato a Miss Ecuador, a él le gustan las mujeres muy bellas. Se sospechaba porque no mencionaba a su matrimonio en las entrevistas. Solamente hablaba de sus hijos”, comentó.