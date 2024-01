Mónica Gutiérrez confesó por qué su marido apareció desnudo mientras la entrevistaban

Mientras la entrevistaban este miércoles en el programa A la Barbarossa (Telefe), Mónica Gutiérrez terminó protagonizando un blooper que se volvió viral cuando su marido apareció por una puerta desnudo. La periodista dialogaba con Verónica Lozano, quien está reemplazando a Georgina Barbarossa, cuando tuvo lugar el insólito episodio.

El hombre en cuestión es Alejandro Gawianski, con quien Mónica Gutiérrez está en pareja desde hace más de treinta años. La comunicadora hablaba sobre la tensa coyuntura del país y el paro de Confederación General del Trabajo (CGT), cuando su esposo irrumpió sin ropa y apenas tapando sus partes íntimas con una tablet.

Gawianski es empresario y arquitecto, y si bien siempre ha tenido un perfil bajo alejado de las cámaras, hoy se convirtió en viral en las redes sociales por su su estruendosa performance en la entrevista a Gutiérrez.

Tomándose con humor el desliz, Verónica Lozano deslizó: “El marido sale con una tablet en las partes pudendas”, Mientras que Mónica Gutiérrez ironizó: “Yo sabía que él quería ser viral”.

De todas formas, la periodista se disculpó con los televidentes y explicó: “Me quedé paralizada. Les voy a contar la entretela. Me llamó la producción sobre la hora, y yo normalmente me voy a otro lado. Pero no tuve ni tiempo y cuando me llego el Zoom, planté el trípode, me senté y salté de la cama. No me fui del cuarto, decí que es grande”.

Mónica Gutiérrez junto a su marido Alejandro Gawianski, el hombre que apreció desnudo mientras la entrevistaban. Foto: Instagram @monigps.

Tras quedar más de una hora encerrado en el baño, el marido de Mónica Gutiérrez optó por salir cubriéndo sus partes íntimas, y regalándole a los usuarios de las redes sociales un momento que no tardó en volverse viral.