Carmen Barbieri coqueteó en vivo con un dirigente piquetero: "Me gusta como hombre"

Este miércoles se llevó a cabo el primer paro general de la CGT contra el gobierno de Javier Milei. En este contexto, desde el programa Mañanísima (América) enviaron a Mercedes Ninci al frente de un móvil en el Congreso para ir rescatando diversas opiniones de lo sucedido en la concentración.

Así, Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, participó de una entrevista y tuvo un cómplice ida y vuelta con la conductora del ciclo, Carmen Barbieri.

Eduardo Belliboni.

"Un honor que me entreviste Carmen Barbieri, de tantos años de haberla visto, de mi infancia, de mi juventud", comenzó expresando el dirigente gremial.

Sin dudarlo, la movilera interpeló directamente al piquetero: "¿Te gusta Carmen? Porque se ha formado una pareja", a lo que sin vueltas Belliboni respondió: "Y bueno, estamos dispuestos a todo en esta vida".

Durante la conversación también fue consultado por un video que se viralizó del dirigente disfrutando de las playas de Punta del Este. "Yo no estuve en Punta del Este, ya saqué un video denunciando que eso es falso. En el mismo momento en que decían eso, yo estaba en Burzaco", se defendió.

Ahí fue el momento que el dirigente gremial volvió a coquetear con la conductora. "Ahora, si ustedes me invitan no tengo ningún problema, debe ser una playa hermosa, no la conozco. Y si me invita Carmen, bueno, listo, ya está".

Al escucharlo, Diego Ramos reconoció: "Estamos en franco movimiento buscándole novio a Carmen, ya le pregunté edades, profesiones, todo. Le iba a preguntar ahora si saldría con un gremialista, y antes de decir ‘agua va’, ella me dice ‘me gusta Belliboni’".

"Me gusta, hablábamos como si nos hubiésemos conocido de otra vida", reconoció la conductora. "Me gusta como hombre, es grandote", finalizó Barbieri.