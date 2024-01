Hollywood se muerde la cola al ningunear a las dos figuras del año en los premios Oscar

Históricamente, los premios Oscar se han caracterizado por ser una celebración de la industria cinematográfica de Hollywood, que acumula un historial de ediciones en las que han sido galardonadas películas de calidad dispar. Afortunadamente, en las últimas décadas, esta afamada ceremonia ha abierto saludablemente el juego a propuestas más diversas, aunque sin perder el norte de que se trata de una gala que honra al entretenimiento por sobre todas las cosas. Sin embargo, este lunes se dio a conocer que las dos figuras de las que más se habló este año en el mundo por su éxito en la pantalla grande, fueron ninguneadas en las nominaciones más allá de sus destacados trabajos.

Por supuesto, estamos hablando de la directora Greta Gerwig y la actriz Margo Robbie, artífices del imbatible éxito de taquilla del cine mundial del año: Barbie. El film que en cuestión de semanas se convirtió en la producción con mayor recaudación de toda la historia de la compañía Warner, y que a su vez cosechó elogios de la crítica global, con candidaturas en decenas de festivales y certámenes; hoy tiene a su realizadora y a su protagonista fuera de la lista de aspirantes a los premios Oscar.

Greta Gerwig quedó fuera de las nominaciones de los premios Oscar en el rubro Mejor dirección.

A modo casi de consuelo, Gerwig es candidata en el rubro Mejor guion adaptado, junto a su pareja, el también guionista y director Noah Baumbach. En tanto que Robbie, integra la troupe de nominados a Mejor película por Barbie, ya que es una de las responsables de la producción del tanque de taquilla que vistió al mundo de rosa.

La omisión de Greta Gerwig y Margot Robbie entre las figuras nominadas a los premios Oscar, es un absoluto contrasentido para la ceremonia que celebra lo más destacado del cine de Hollywood. Más allá de la lograda y apasionada labor que llevaron adelante la realizadora y la actriz de Barbie, ellas fueron en gran parte las mentoras de que esta película haya trascendido los límites de lo estrictamente cinematográfico para convertirse en un fenómeno sociológico.

Si nos proyectamos a futuro, no resulta nada descabellado pensar en que un film como Barbie será más representativo de la producción 2023 de Hollywood que Oppenheimer, el otro tanque de taquella de la temporada pasada que se perfila como ganador de la entrega de los premios Oscar que tendrá lugar el próximo 10 de marzo.

Claro que el descarte de Margot Robbie y Greta Gerwig no fue el único sacudón que depararon las nominaciones a los Oscar anunciadas este lunes. Aclamadas películas como El asesino, Saltburn, Hojas de otoño, Priscilla y Asteroid City, solo por mencionar algunas; se fueron con sus arcas totalmente vacías en materia de candidaturas.

Ryan Gosling cuestionó la omisión de Margot Robbie y Greta Gerwig en las nominaciones a los premios Oscar. Foto:; Warner.

En tanto que el más justo descargo por el inaceptable ninguneo a la directora y la protagonista de Barbie, vino nada más y nada menos que de Ryan Gosling, quien quedó en carrera en la categoría Mejor actor de reparto, aunque claramente su trabajo sea tan protagónico como el de Margot Robbie. El artista reclamó por la omisión de la realizadora y su compañera de elenco en los premios Oscar, al argumentar desde sus redes sociales: "No hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película que ha hecho historia y que ha sido celebrada en todo el mundo. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, garra y genialidad. Decir que me decepciona que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarse corto. Contra todo pronóstico, con nada más que un par de muñecos sin alma, con poca ropa y, afortunadamente, sin entrepierna, nos hicieron reír, nos rompieron el corazón, impulsaron la cultura e hicieron historia. Su trabajo debe ser reconocido junto con el de otros nominados que lo merecen".

En las palabras de Ryan Gosling, hay una perfecta síntesis del desvarío de los votantes de la Academia de Hollywood, que en esta oportunidad terminaron mordiéndole la cola a la propia industria que premian, con una estruendosa decisión que lejos de cualquier tipo de fundamento razonable, se limita al más raso ejercicio de arbitrariedad.