El verdadero motivo por el que se odian Eduardo Feinmann y Joni Viale

No es ninguna novedad que Eduardo Feinmann y Jonatan Viale no tienen la mejor relación, pero lo que sí es novedoso es que el sentimiento podría escalar incluso hasta el odio mutuo. Para entender los motivos, hay que retrotraerse unos cuantos meses.



La tensa relación entre los conductores se hizo evidente en los pases diarios que mantenían en la pantalla de la mencionada señal de cable. Allí, cada día se podía observar que, en realidad, no se podían ni ver.

Eduardo Feinmann y Jonatan Viale. Foto: captura de TV.



Primero, por el tiempo que Jonatan Viale le sacaba a Eduardo Feinmann al aire con el pase. Luego, cuando éste último comenzó a llamarlo “Jonito” y a sugerir que tenía ciertos privilegios en el canal.



Uno de los motivos por los cuales Eduardo Feinmann más se enojó con Jonatan Viale fue cuando el hijo de Mauro Viale contó, entre pasillos, que su colega se había tomado un viejo privado a Miami para visitar a Lionel Messi.



No obstante, hubo un giro sorpresivo en los últimos meses gracias a otra celebridad deportiva: nada menos que Sergio “El Kun” Agüero, quien ofició de intermediario para ensayar una especie de reconciliación. “No sé, estaba buscando los palos de golf y apareció ahí. Tuvimos una charla muy linda con él. Nos reconcilió él”, contó Jonatan Viale.

Ese acercamiento generado por el carismático ex futbolista duró muy poco y la guerra se recrudeció a fines de diciembre cuando Eduardo Feinmann le puso mantos de dudas al futuro laboral de Jonatan Viale. Sin embargo, a las pocas semanas el hijo de Mauro Viale anunció su llegada a TN.



El último capítulo de esta batalla mediática se dio cuando Eduardo Feinmann había deslizado que Osvaldo Bazán se iba de TN por culpa de Jonatan Viale, quien le respondió con una foto para descartar cualquier tipo de conflicto. “Soltá, Edu, vos podés”, escribió Jony en la plataforma X.

La respuesta de Jonatan Viale a Eduardo Feinmann.