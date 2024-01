Por qué este verano se empezaron a odiar Florencia Peña y Flavio Mendoza

Uno de los grandes conflictos de esta temporada de verano es el que protagonizan Florencia Peña y Flavio Mendoza, que se declararon una guerra a muerte que cada día va escalando más y más. Todo comenzó con críticas entre obras teatrales y ahora ya pasó a cuestiones personales.



Todo arrancó cuando Flavio Mendoza cuestionó al musical Mamma Mía, en Villa Carlos Paz, que protagoniza Florencia Peña. “¿Por qué hacen obras teatrales versión argentina que no llegan a ser como las originales? ¿No les da la cabeza para inventar algo? Está buenísimo comprar derechos de alguna obra de afuera, pero si no te alcanza porque sale caro en nuestro país, inventá. No les da la creatividad”, sostuvo.



No obstante, el gran conflicto se desató antes, cuando tuvo un desencuentro con Ricky Pashkus, actual director de la obra de Florencia Peña y ex socio el verano pasado en Kiky Boots. Flavio Mendoza había sugerido cambios, la obra no funcionó y le terminaron debiendo dinero al bailarín.

En el actual verano, quien entró en escena en la batalla entre los artistas fue la bailarina Denisse Cerrone, quien quedó afuera de Mamma Mía y fue contratada por Flavio Mendoza, en medio de rumores de que, por cuestiones de cartel, Florencia Peña la habría bajado.



Ante esto, Florencia Peña salió a defenderse. “Soy muy respetuosa de los colegas, jamás dejé sin trabajo a alguien. Nunca lo hice y nunca lo voy a hacer. Cuando la conocí a Denisse, era la primera lectura que hicimos y a mí me dijeron que era alternante, que sale a hacer los roles en algún momento”, explicó.



“Ella no quería quedarse como alternante porque ella quería protagonizar. Me hubiera encantado que ella entendiera que ser alternante en un espectáculo de esta calidad de artistas le hubiera hecho muy bien a su carrera. No es lo mismo un cabaret que una comedia musical, donde hay que actuar y cantar”, agregó Florencia Peña.

Con respecto al conflicto entre Flavio Mendoza y Ricky Pashkus, Florencia Peña aprovechó para diferenciarse del bailarín. “No tengo idea cuál es su problema con Ricky, yo jamás saldría a atacar a un compañero que está haciendo temporada. Eso no es tener códigos. Tenemos que estar en otro nivel. Flavio, te re banco, y no hacemos nada parecido. Él hace circo y nosotros musical. Yo soy actriz”



Uno de los últimos capítulos de esta guerra se dio cuando Ricky Pashkus les prohibió a los integrantes de Mamma Mía asistir al debut de la obra de Flavio Mendoza. “Capaz yo soy más quilombero que él, pero yo nunca voy a hacer algo dañando o dejando sin trabajo a alguien. No se juega con el trabajo de la gente, con la ilusión”, respondió el bailarín.