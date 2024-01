Nazarena Vélez recordó los peores momentos vividos con Daniel Agostini

A principios de los 2000, Nazarena Vélez y Daniel Agostini se habían convertido en una de las parejas más mediáticas del mundo del espectáculo argentino, quienes en 2006, luego de 7 años de estar juntos decidieron ponerle fin a la relación, y no precisamente en buenos términos. Sin embargo, sus vidas quedaron unidas para siempre por Gonzalo “Chino”, el hijo que tuvieron en común. Ahora, en una de las últimas emisiones del programa “LAM” de América TV, la conductora recordó los peores momentos vividos a lado del cantante.

Justamente en este show televisivo, se habló de lo que fue la reciente y escandalosa separación de Daniel Agostini de su última pareja, Laura, con quien tuvo dos hijos. Y es que entre los audios que se filtraron, se escucha al exlíder del grupo “Sombras” deseándole la muerte a Nazarena Vélez, entre otras cosas.

Nazarena Vélez y Daniel Agostini estuvieron juntos durante 7 años. Foto: Internet

Es por ello que le preguntaron Ángel de Brito le preguntó a su compañera si es que tenía algún tipo de contacto con Daniel Agostini. “Lo justo y necesario. Cuando pasa algo con el Chino (Gonzalo), pero sino no, no hablo con él hace dos años”, dijo la exvedette.

Así fue que Nazarena Vélez reveló los peores momentos vividos a lado del cumbiero. “Él no quiso que yo viera al Chino por tres meses. Fue ahí cuando me vine de Córdoba haciendo ‘Grimaldi’ y le rompí el auto. Tuve que contratar a Beccar Varela (abogado), fue todo un lío. Me saltó la térmica y fui a la casa, lo tenía al Chino con una reja y así lo abrazaba”, recordó.

Además, Vélez contó el motivo por el cual le rompió el auto a su expareja. “La puteé a la mujer. No sabés cuánto. ‘Pero, flaca, abrime la puerta’. Ahí le rompí el auto y le secuestré al perro. Un asco. Pero yo estaba loca. Saca lo peor de mí. Hoy lo veo y lo pienso: ‘Vos sos una loca puta’, me decía”, confesó Nazarena.

La relación entre Nazarena Vélez y Daniel Agostini finalizó en malos términos. Foto: Internet

La panelista prefirió no entrar en detalles de cómo logró recuperar la tenencia de su hijo Gonzalo, luego de que le hayan hecho este cuestionamiento en el set de “LAM”. “Ahora, en el medio de toda esta información, el Chino lo ama mucho a Daniel y, si Dios quiere, están por sacar un tema”, expresó.

Para finalizar, Nazarena Vélez se refirió a la carrera de cantante del hijo que tienen en común confiando que Daniel Agostini ayudará al “Chino” a ingresar a la industria de la música, aunque también cree que le debería dedicar más tiempo a su hijo. “El Chino se va a enojar mucho conmigo. Lo que te puedo decir es que nada de todo lo que estoy escuchando me sorprende”, concluyó.