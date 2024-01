El problema de salud que preocupa a Flor Moyano: "Viene muy mal"

Flor Moyano se mostró muy afectada en sus redes sociales al confirmar que volvió a padecer de SIBO (sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado) y reveló que debe iniciar un nuevo tratamiento desde cero.

"Recién vuelvo de cenar con una amiga, y quiero que vean, mi panza es de embarazada. O sea, literal, el SIBO en su mayor esplendor. Chicos, parece que estoy cuatro meses. Ya podría hacer la fotito acá, con el bebé", expresó Flor en un video que compartió en su cuenta de TikTok.

"Realmente, la parte del SIBO viene muy mal, evidentemente, porque todo me está cayendo mal, otra vez. No lo puedo creer. “Tengo que volver a hacer el tratamiento de cero. Quiero llorar", agregó visiblemente afectada.

Además, contó que debido a un error en la medicación deberá volver a comenzar el tratamiento con antibióticos y acompañarlo con una nueva dieta.

"La semana que viene tengo turno, es de NDA Nutrición. Realmente me saco el sombrero con ellos, no saben cómo me acompañaron en todo este proceso", continuó Moyano.

"Tengo que volver a fase 1, tengo que volver a hacer todo el tratamiento de cero porque me dieron mal la medicación. Ahora no solamente tengo que tomar la rifaximina, sino que tengo que acompañarlo con otro antibiótico más. Esto durante 14 días", acotó para finalizar.