El líder de Ke personajes trató de falso a Marcelo Tinelli

El 2023 fue el año que coronó la carrera de de Emanuel Noir y la banda Ke personajes, tanto en la industria de la música como con su público. El grupo de cumbia logró que una de sus canciones sea l más escuchada del año, superando a exitosos artistas nacionales como María Becerra.

En medio de lo que son sus primeros shows de este año, Ke personajes viene de presentarse en Punta del Este y en el Festival de Jesús María y, además, la banda se hizo presente en Perú. En ese país, Emanuel Noir sorprendió a los medios por dos actitudes: primero, no quiso hablar sobre los violentos episodios que protagonizó en diciembre pasado y, segundo, criticó con fuerza a Marcelo Tinelli.

el líder de la banda Ke personajes no quiso hablar sobre las peleas que tuvo a fines de 2023.

Qué dijo Noir sobre Tinelli

Cuando Emanuel Noir se dispuso a brindar algunas notas a los medios de Perú, le consultaron acerca de su ausencia en el 'Bailando 2023'. Esto a raíz de que en el certamen de baile, durante el ritmo de la cumbia, diversos grupos fueros a tocar sus canciones en vivo, sin embargo, Ke personajes no fue de la partida.

Allí fue que Noir disparó: “No soy partidario de las personas que adquieren y utilizan una forma falsa de manejarse. Entonces, prefiero ser una persona sincera con la gente. No por un negocio yo voy a intentar crear un mundo de amistad con vos, para cuando esa cámara se apague, vos a mí no me saludes”, señaló.

Acto seguido, y continuando con su descargo, Noir completó: “Fui criado donde me enseñaron a ser frontal y ser sincero. Si somos (amigos), lo somos y si no somos amigos, crucemos la acera y dejémoslo ahí. Pero no crear una mentira mirando la cara del otro, sabiendo que esa amistad no existe”, sentenció el músico.

Consultado sobre no haber asistido al programa de Tinelli, el cantante de Ke personajes fue contundente.

