Terrible acusación contra Milett Figueroa: aseguran que amenazó a dos participantes del Bailando 2023

Si bien ya quedó eliminada del Bailando 2023, Milett Figueroa no pierde protagonismo en el programa de Marcelo Tinelli. En algunas ocasiones, por cuestiones polémicas, como la que se descubrió en las últimas horas.



Sucede que acusaron a la modelo y actriz peruana de haber amenazado a dos participantes del certamen. ¿El motivo? El acercamiento, para ella excesivo, al conductor del programa de América.



Las supuestas víctimas de Milett Figueroa son Sol 1 y Sol 2. Todo quedó a la luz cuando Marcelo Tinelli se acercó para elogiarles el cabello. “Acá están mis chicas”, dijo el presentador. “¿Te gusta tu mujer así?”, le preguntó a Sol 2. “Sí, ¿me querés peinar vos?”, le propuso ella. “Yo te peino. Te iba a decir una barbaridad”, comentó él.



En ese momento, el conductor observó que Sol 2 estaba mirando mucho a la cabina de streaming, donde estaba Milett Figueroa. “La mirás a Milett. ¿Por qué?”, le preguntó Marcelo Tinelli. “Es que nos prohíbe darte besos”, reveló ella.



Desde la cabina del streaming, Milett Figueroa se defendió de las acusaciones. “No mientan, porque allá atrás les dije que se comporten”, remarcó la novia de Marcelo Tinelli. “Por eso estamos muy tranquilas y ya casi ni te hablamos”, reconoció Sol 1.

Marcelo Tinelli, con Sol 1 y Sol 2, amenazadas por Milett Figueroa. Foto: captura de TV.



“¿No me hablan porque están amenazadas por Milett?”, repreguntó Marcelo Tinelli. “Qué mentirosas”, acotó Milett Figueroa. “No me amenazó, me hizo una aclaración nomás. ‘Te besás a mi novio y voy a tu casa y te revuelco de los pelos’, me dijo”, contó Sol 1.



La revelación terminó por sorprender a todos los presentes en el estudio del Bailando 2023. “No te tenía así”, le dijeron a Milett Figueroa en el streaming. “Yo mejor hago un fondo blanco”, bromeó Marcelo Tinelli, con un vaso de cerveza.