Qué es de la vida de Karol Sevilla, actriz de Soy Luna

Si bien nació en México, Karol Sevilla reconoce que recuerda con mucha más intensidad su etapa viviendo en la Argentina (entre los 15 y los 20) que su infancia en su país natal. “El mate se volvió parte de mi vida”, confesó.



En una reciente entrevista con el diario La Nación, la artista mexicana habló de su actualidad, que la encuentra en pleno lanzamiento de la segunda temporada de la serie Siempre fui Yo, de Disney+. “A mí me das un personaje y como que me vuelvo loca completamente”, comentó.



Lupe es el personaje que interpreta Karol Sevilla en la serie. En la historia, ella está dividida por dos amores, uno del presente y otro del pasado. Adentrándose en su papel, aseguró que no es capaz de darle consejos a las chicas jóvenes fanáticas de la serie.

Karol Sevilla. Foto: @karolsevillaofc.



“Soy la peor dando consejos en cuestiones del corazón y no creo que haya un solo amor en la vida de cada persona. No existe nada más uno: existe el aprender de las desilusiones, que te hacen cada vez más fuerte”, explicó.



Por otra parte, Karol Sevilla también se refirió a su faceta musical, para la cual está preparando un proyecto. “Estoy preparando mi música. Me he estado empapando mucho de diferentes estilos. Colombia me ayudó a darme cuenta de cuánto ganás al cantar otro estilo de música”, contó.



“Me tocó cantar un estilo colombiano guapachoso locochón reggaetón pop que me gustó, me llamó la atención. Mi plan ahora como Karol Sevilla es sacar un proyecto de música, pero no dejar la actuación, que es obviamente lo que más amo”, agregó la artista mexicana.

Karol Sevilla. Foto: @karolsevillaofc.



Por otra parte, recordó cómo fueron sus años en la Argentina. “Me da mucha nostalgia siempre que regreso porque es mi segunda casa. Ahí aprendí a comer carne porque yo llegué vegetariana, pero en la Argentina comés carne o comés carne”, reconoció Karol Sevilla.



“Tengo varios recuerdos de mis compañeros de Soy Luna, de los amigos que hice, de los boliches, del mate, del fernet que hoy me encanta. Me acuerdo mucho más de mi etapa en la Argentina que de mi infancia en México. Es bien loco, pero sí, pasa”, cerró.