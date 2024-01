La categórica frase de Mirtha Legrand sobre el final de PH, Podemos Hablar

Mirtha Legrand volvió este sábado a la televisión luego de tomarse unas merecidas vacaciones. En el primer programa del año de La Noche de Mirtha (El Trece), la conductora opinó sobre la importancia del rating y reveló estar "contenta" con el final de PH, Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe y que representaba su principal competidor en materia de audiencia.

Todo comenzó cuando debatían sobre el tema con Adrián Suar y Guido Kaczka. Fue el conductor de Los 8 escalones quien le consultó a Mirtha si haría algo "inmoral" por tener más rating. "No, es una mala acción, es feo. Yo estoy encantada que terminó PH. Es muy audaz lo que digo", respondió categórica. "Yo quiero ganar siempre", agregó.

Luego, Mirtha le preguntó a Suar si le importaba el rating: "Si, cómo no me va a interesar. Si trabajas en televisión te interesa. Después con el correr de los años me fui regulando en la pasión por el rating, cuando empecé era como una batalla que da con uno, con el otro. A veces se sobredimensiona el rating. No siempre es el mejor el de más rating", comentó al respecto.

"Yo como productor lo sufro, pero también quiero transmitir tranquilidad, perder por 4 puntos no es la muerte de nadie. Al otro le va mucho mejor pero esto es un escritorio giratorio, digo yo que ahora no estoy pasando un buen momento con mis ficciones. En los últimos 2 años me fue mal, me habré equivocado en las historias, siempre hago la autocrítica, algo me equivoqué", sumó para finalizar.