Alberto Cormillot habló fuerte tras su internación y contó todo

Fueron días de fuerte preocupación alrededor de Alberto Cormillot, quien asustó a todos por su internación producto de una fuerte descompostura que derivó en una severa deshidratación.



Por suerte, el mal trago ya pasó y el prestigioso nutricionista ya se encuentra en su casa junto a su familia. En ese contexto, en las últimas horas decidió romper el silencio para contar cómo se siente y cómo pasó los últimos días.

Alberto Cormillot.



En el programa El Run Run del Espectáculo, que sale al aire en Crónica TV, Lío Pecoraron reveló cómo fue la charla que tuvo primero con Estefanía Pasquini y luego con el propio Alberto Cormillot.



“Hablé con Estefanía Pasquini y voy a contar lo que me dijo: ‘Lo llevé a internar porque estaba con una fuerte descompostura y una fuerte deshidratación. Lo llevé para que lo hidrataran porque con el agua no alcanzaba. Además, para hacerle estudios para ver si es algo viral’. Eso me dijo ella”, contó el conductor.



Asimismo, Lío Pecoraro también tuvo la oportunidad de hablar con Alberto Cormillot, quien, tras la internación, le contó cómo se sentía y reveló que aún tenía una dolencia que lo estaba incomodando.

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini.



“Ya estoy mucho mejor. Gracias”, le respondió Alberto Cormillot a Lío Pecoraro, quien le pidió al nutricionista si le podía enviar un audio de WhatsApp para luego reproducir en el programa de Crónica TV.



“Desafortunadamente, tengo una llaga en la boca, que me dificulta hablar bien”, le respondió Alberto Cormillot, quien, de todos modos, volvió a remarcar que ya se siente mucho mejor después de unos días complicados.