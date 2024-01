Se filtró un consejo que Lionel Messi le dio a Rodrigo De Paul sobre Tini Stoessel

Pasaron cinco meses desde que Rodrigo De Paul y Tini Stoessel se separaron. Sin embargo, no está todo dicho sobre la relación, ya que a menudo surgen indicios que dan a entender que las posibilidades de reconciliación siguen vivas, sobre todo en el último tiempo.

Se sabe que Rodrigo De Paul quedó muy triste y girando en falso tras la ruptura, que habría sido más bien decisión de Tini Stoessel, y que el futbolista del Atlético de Madrid estaría dispuesto a hacer grandes sacrificios con tal de volver con ella.

Varios de sus compañeros más cercanos, como Lionel Messi, lo escucharon una y mil veces hablar de La Triple T, y le ofrecieron su hombro en varias oportunidades en estos meses. Y recientemente, un periodista español aseguró que la Pulga se animó a darle a De Paul un importante consejo que atañe a su futuro laboral y a su relación.

“Me he enterado que el equipo de Marcelo Gallardo, Al Ittihad, ha preguntado y ofertado por Rodrigo De Paul, después de recibir esa propuesta, De Paul llamó a Messi y le dijo ´me llegó esto´”, contó el Roberto Antolín, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

De Paul y Tini Stoessel en mayo de 2023, unos meses antes de su separación. Instagram Rodrigo De Paul.

¿Y qué opinó Lionel Messi sobre esta oportunidad laboral para De Paul, que implicaría instalarse en Arabia Saudita? Según el cronista español, el rosarino señaló que, de aceptar la oferta, el deportista debería hacer más de un sacrificio.

“Messi le dijo ‘vos tomá la decisión que quieras, pero si aceptas esto le decís chau a la Selección Argentina’ y es porque el nivel allí es muy bajo. ´Para estar en la Selección se necesita un nivel alto que esa liga no te lo va a dar´”, arrancó, y agregó: “'Siempre hablas de la flaca y va a ser mucho más difícil si te alejas más', obviamente la flaca es Tini, así le llaman”.

Lionel Messi le dio un importante consejo amoroso a Rodrigo De Paul.

“Rodrigo De Paul tomó eso en su cabeza, ´Tini y la Selección son lo primero, me quedo´, y aquí está, en el Atlético de Madrid, pero pudo haberse ido este verano por una cifra estratosférica, así que su amor por Tini y Argentina pudo más que la oferta que le hicieron de Arabia con varios ceros”, añadió Anolín, y remató: “Messi fue el consejero sentimental de De Paul”.

Las fuertes declaraciones de Tini Stoessel

Esta semana, Tini Stoessel generó mucho revuelo con sus declaraciones en Rumis, el streaming de su hermano Francisco. En confianza y más picante que nunca, Tini aseguró que ella no tuvo nada que ver con la separación de De Paul y Camila Homs y que estaba cansada.

“Desde que el mundo es mundo pasa que a veces las personas se enamoran estando en pareja y eso sucede. Yo no me cargué ninguna familia la verdad, tengo pruebas, estoy harta de que me vengan con el tema”, estalló la cantante, contundente.