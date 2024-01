Flor Peña defiende a Jey Mammon y desata la polémica

Desde que Jey Mammon fuera denunciado por abusar sexualmente de Lucas Benvenunto siendo aún menor de edad, según los dichos del conductor, Florencia Peña fue una de las personas que siempre estuvo a su lado durante el difícil momento que atravesó. Ahora, en entrevista con el programa de televisión “Socios del Espectáculo” de El Trece, la actriz desató la polémica defendiendo a su amigo y compañero con unas controvertidas declaraciones.

"Yo lo conozco mucho a Jey, lo quiero mucho. Han sido meses muy duros para él. Yo sabía que en algún momento la verdad iba a salir a la luz. Él tuvo una relación con ese chico de muchos años. Yo creo que fue una condena absolutamente injusta, se trató muy mal en el medio ese tema, se lo condenó sin ninguna prueba. Yo estoy siempre del lado de las víctimas, pero cada caso es particular", dijo Florencia Peña, quien desde hace varios años mantiene una estrecha amistad con el conductor.

Desde hace años, Flor Peña y Jey Mammon mantienen una estrecha amistad. Foto: Instagram.

"Jey tuvo una condena social muy grande y ni siquiera pudo defenderse. Yo vi los mensajes, escuché los audios. Él sabía que esto iba a pasar en algún momento. Había detrás de esto algo complejo”, prosiguió la actriz de la serie “Casados con hijos”. "Lo único que tengo para decirles es: ‘Jey Mammon es un tipo de buen corazón que jamás le hizo daño a alguien’", concluyó.

Algunos famosos le pidieron disculpas a Jey Mammon

En una reciente entrevista con el programa “Socios del Espectáculo”, Jey Mammon reveló que algunos famosos le pidieron disculpas. "Hay mucha gente que me pidió disculpas. No voy a decir quiénes fueron porque fue en privado. Me pasó con gente que no es del medio también, que me decían que se dejaron llevar por lo que veían en la tele", aseguró el también humorista.

Jey Mammon aseguró que varios famosos le pidieron disculpas. Foto: Instagram/ Jey Mammon

"Hay gente que estuvo conmigo desde el vamos, como Gustavo Sofovich o Flor Peña. Ella me dijo que no me tomara nada personal. Nadie tiene la obligación de defenderme. Yo jamás se lo pedí a nadie, la acusación en sí era gravísima y lo entiendo. A Andrea Rincón le dije 'yo no te estoy pidiendo tanto'. Sentía que la situación los perjudicaba", finalizó Jey Mammon.

Jey Mammon contra Nazarena Vélez

Sobre su examiga Nazarena Vélez, Jey Mammon reveló que iba a entablarle un juicio por sus declaraciones. "Nunca pude ver su video, el de su testimonio. Me causo repugnancia todo lo que decía. La llamamos a mediación y nunca se presentó, la llamaron tres veces. Entonces los abogados me dijeron que la instancia que sigue es un juicio penal. Y yo lo dejé en stand by", dijo sobre la vedette.

Jey Mammon quiso demandar a su examiga Nazarena Vélez. Foto: Internet

"Yo a ella la quise muchísimo y lo que dijo fue muy grave. Me enteré que ahora dijo que no sabe qué haría si me cruza. Yo la saludaría", aseguró el humorista, al tiempo de arriesgar un posible estrategia de Nazarena al hablar así de él. "Ella todo lo que hace es para que la vayan a ver al teatro. Ustedes ya saben cómo es. Ella quiere llamar la atención para que hablemos de ella", sentenció Jey Mammon.

Por otra parte, dijo que la famosa quiere componer la relación de amistad que los unía. "En lo privado, gente en común me dice que ella quiere hablar conmigo, juntarse. Pero cuando prenden la cámara dice que si me cruza no me saluda. Ella tiene un discurso para el on y otro para el off", finalizó.