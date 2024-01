Viviana Canosa revela cuál será su futuro laboral

Recientemente “La Nación +” ha perdido varias de sus figuras como Joni Viale y Marina Calabró, entre otra. Si bien el año pasado había sido una de las más importantes incorporaciones, ahora, Viviana Canosa anunció que es muy difícil que siga formando parte del equipo del canal, por lo que puso en duda cuál sería su futuro laboral.

"Tengo la propuesta para seguir en 'LN+', pero quiero volver a escucharla por las dudas, quiero reinventarme. Siento que no está mal que termine porque yo no estoy tan contenta con lo que está pasando, y a veces es un poco incómodo lo que yo digo, soy muy políticamente incorrecta. Está bueno que pare y relajarme un poco", dijo la periodista generando incertidumbre sobre lo que pueda llegar a ocurrir.

Viviana Canosa renunció a su programa de radio en "El Observador". Foto: Instagram/ Viviana Canosa

En una reciente entrevista para el programa “Socios del Espectáculo” de El Trece, Viviana Canosa, quien también ha dejado de hacer su programa de radio en “El Observador 107.9” habló desde Punta del Este de su futuro laboral.

"Viene un año muy distinto. Me junto mañana con Juan Cruz Ávila. De todos modos, tengo algunos proyectos más como empresaria que me tienen muy entusiasmada, pero no puedo contar mucho todavía", dijo la comunicadora.

"Es una mezcla de cosas que viene con un libro incluido, un libro que tengo pendiente, una serie de documentales, está bueno mientras veo que hago con la televisión. Hay mucho por delante, ya se van a enterar", expresó.

Viviana Canosa está analizando varios proyectos laborales. Foto: Instagram/ Viviana Canosa

Viviana Canosa y su posible participación en política

Por otro lado, Viviana Canosa había mantenido una conversación con el periodista Nicolás Wiñazki sobre la posibilidad de incursionar en la política, ya que la comunicadora había sido tentada para participar en las últimas elecciones.

Al ser cuestionada con qué partido político podría ingresar al mundo de la política la periodista fue clara. "Mi único tema de la política es con quién. Yo no voy a transar, veo un corrupto y digo: 'córtenle las manos'. Es muy difícil, ¿no? Porque conocemos mucho la cocina. Y también el para qué y el por qué" expresó.

Viviana Canosa habló de la posibilidad de ingresar al mundo de la política. Foto: Instagram/ Viviana Canosa

"Me ofrecieron todo: intendenta de La Matanza, jefa de Gobierno de la Ciudad, senadora, diputada. Y me dicen que mido bien. Yo sé que si hago política, a mí que no se me acerque un corrupto, y eso es muy difícil. No transo con nadie. No me digan: 'hay que votar esta ley porque...'. No, olvidate, no te la voto. Pero yo no iría al recinto a lucirme, yo voy a hacer patria. Yo quiero estar en el barro, prefiero hacer", se sinceró Viviana Canosa.

"Lo que me está pasando en la calle es impresionante. Yo estoy del lado de la gente, no del lado de los políticos. Soy una más del rebaño. Durante la pandemia entré en la casa de la gente y se dio una empatía. Y se vio quién era quién. Yo trabajo para la gente, y siempre voy a trabajar para la gente", finalizó la comunicadora.