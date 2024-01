Levantan un fallido programa de El Trece y su conductora rompió el silencio

En el movedizo momento que está atravesando la televisión abierta argentina, este jueves se dio a conocer que levantan un fallido programa de El Trece. La conductora del ciclo en cuestión rompió el silencio, y habló sobre la decisión de los directivos de la señal de dejar el envío fuera de la grilla.

El encargado de dar la noticia fue Ángel de Brito, quien en LAM (América), confirmó que Pasaplatos quedará fuera de la pantalla de El Trece, y compartió una nota que le hicieron a la líder del ciclo, Carina Zampini.

Levantan Pasaplatos, el programa conducido por Carina Zampini. Foto: El Trece.

El programa en cuestión será levantado dentro de un par de semanas, y Zampini reconoció que Pasaplatos "termina cerca de fin de mes". La actriz y conductora también reflexionó sobre hasta qué punto estirar los formatos a veces tiene el riesgo de generar un agotamiento.

"Todos los que trabajamos somos empleados, y desde el rol que nos toca, hacemos lo mejor que podemos, y después es acatar las decisiones que se van tomando", agregó Carina Zampini dando a entender que más allá de las sugerencias que ella pudiera hacer para el programa, las decisiones no corrieron por su cuenta.

Cuando el cronista de LAM le preguntó a la conductora si seguirá en la pantalla de El Trece, ella se limitó a responder: "No lo sé, No te puedo contestar. Sí tengo muchas ganas, pero no me quiero anticipar a nada".

Por último, Carina Zampini contó que en cuanto a su vida personal no está en pareja, y que sobre sus proyectos laborales le gustaría volver a la actuación