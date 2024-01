Así está el hijo teen de Gonzalo Heredia y Brenda Gandini

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini no pueden creer cómo pasó el tiempo y lo grandes que están sus hijos, Eloy y Alfonsina. Sin embargo, en las últimas horas el actor decidió sorprender a todos con el estirón que pegó su hijo mayor, que está a punto de entrar en la adolescencia.

Eloy Heredia ya tiene 12 años y ya no es el nene que hasta hace unos meses aparecía en las fotos de sus padres junto a su hermanita de 6 años. Así lo dejó ver Gonzalo Heredia al compartir en su cuenta de Instagram una secuencia de fotos con su primogénito, una tarde de verano de enero.

Gonzalo Heredia mostró lo grande que está Eloy. Instagram Gonzalo Heredia.

A través de unas tiernas postales, el actor dio cuenta de la estrecha relación que mantiene con su hijo y de inmediato su publicación se llenó de corazones y comentarios asombrados de sus amigos actores y seguidores.

“Eloy y su papá”, expresó Gonzalo, orgulloso, al subir la seguidilla de fotos donde se ve cómo creció su hijo mayor, que tiene la edad de su relación con Brenda Gandini. “Mis amores”, escribió la actriz, emocionada. “¡Es un chabón! Dónde quedó ese niño…”, comentó Sabrina Rojas, y Esteban Lamothe señaló: “Hermosuras”.

El actor emocionó con fotos con su hijo Eloy. Instagram Gonzalo Heredia.

Recientemente, Gandini recordó lo que sintió al enterarse de que estaba esperando un hijo con el actor con quien formó una de las parejas más sólidas y queridas del medio. “A los tres meses de salir con Gonzalo, quedé embarazada. Fue bastante rápido. Me asusté, claro que sí”, confió la hija de Daniela Cardone en Agarrate Catalina.

“En ese momento estábamos tan enamorados, me asusté con el correr de los días, porque decía: ‘Vamos a ser padres y recién nos conocemos’. Pero me di cuenta de que no hay una fórmula para el amor”, expresó.

Eloy Heredia tiene 12 años. Instagram Gonzalo Heredia.

Gonzalo Heredia contó cómo vive la paternidad

Gonzalo Heredia, por su parte, se emocionó hasta las lágrimas en su paso por Noche al Dente al hablar de su paternidad. “Ser papá es raro, es un poco movilizante, no poco en realidad, es mucho, pero sobre todo es movilizante con uno mismo porque te completa como ser humano”, dijo, conmovido, al elegir una canción representativa de sus hijos.