Revelan detalles del encuentro íntimo entre Viviana Canosa y Luis Lacalle Pou

Viviana Canosa forma parte del listado de famosos argentinos que se encuentran veraneando en Punta del Este. Su presencia en el vecino país volvió a alimentar los rumores sobre un supuesto encuentro íntimo que habrían tenido la periodista y Luis Lacalle Pou, actual presidente de dicho país. La historia surgió luego de que ella lo entrevistó de manera virtual en plena pandemia y le hiciera varios elogios.

Como era de esperarse, Canosa negó dicho encuentro en varias oportunidades. "No lo conozco. Me inventaron el romance, todo, y yo no lo conozco en persona", había expresado hace algunas semanas atrás durante una entrevista con el programa Algo contigo de Canal 4.

Tanto intentó la periodista alejarse de los trascendidos que aseguró que evitará ir a un evento para no coincidir con Lacalle y no alimentar especulaciones. "Es más, hay un evento a mediados de enero al que creo que no voy a ir porque va el presidente, yo no me voy a comer semejante garrón", agregó.

En este contexto, En Mitre Live, el ciclo conducido por Juan Etchegoyen, el periodista Martín Lema dio a conocer detalles del supuesto encuentro. "Ellos siempre han tenido una atracción entre ellos y me han contado detalles de un encuentro íntimo entre estas dos personalidades muy importantes, esto fue después de un evento que se hizo el jueves y que lo organizó el Ministerio de Turismo aquí en Punta del Este", empezó expresando el cronista sobre el evento que supuestamente Canosa no asistiría para no alimentar los rumores.

“Las dos personas están solteras y están libres, no tienen que darle explicaciones a nadie. Las personas que protagonizan el romance del verano son la periodista Viviana Canosa y Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay”, disparó sin vueltas el periodista.

Luis Lacalle Pou.

"A este evento fueron muchas personas de la política y también hubo personas del mundo del espectáculo. Lo que me contaron a mí es que él tomó su auto después de asistir a este lugar y se fue a su casa de José Ignacio y ella hizo lo mismo con su vehículo, se encontraron en esa propiedad, ella estuvo conversando con el padre de él en el evento y me dijeron que en el evento ni se miraron ellos, no querían que se dé cuenta nadie", agregó.

“La casa queda en un lugar sumamente reservado lejos de Punta del Este, no está cerca, ellos intentaron desviar el foco de atención yéndose cada uno por su lado y se encontraron allá. Fue un encuentro íntimo y ellos solos saben lo que pasó ahi adentro, no creo que hayan jugado a las cartas y dejame decirte que yo hablé con ella sobre esto", sumó el periodista.

"A mi me lo contaron y fui a la fuente, no me lo niega pero tampoco confirma, es lindo que haya dos personas que se quieren, yo le consulté directamente si estaba empezando una relación con Lacalle Pou, a mi lo que me responde Canosa es ´buenas tardes, no hablo de mi vida privada´", concluyó el periodista.